Bắc Ninh hấp dẫn các nhà đầu tư Trung Quốc

Hợp tác kinh tế ngày càng thực chất

Chiều 4/11, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị (Trung Quốc) do đồng chí Thiệu Văn Huy, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia có Đoàn đại biểu Tạp chí Cộng sản do đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh trao tặng sản phẩm làng nghề truyền thống của thành phố Bắc Ninh cho Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị.

Giới thiệu với các đại biểu về vùng đất, con người Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và mở rộng hợp tác quốc tế. Bắc Ninh có diện tích hơn 4.700 km², dân số gần 4 triệu người, nằm trong vùng Thủ đô Hà Nội và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đây là địa bàn có vị trí thuận lợi để kết nối với các trung tâm kinh tế, sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế.

Bắc Ninh còn là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa, nổi tiếng với những làng nghề truyền thống, di sản văn hóa đặc sắc và nhiều sản phẩm nông nghiệp có giá trị. Trong đó, vải thiều là một trong những sản phẩm tiêu biểu, được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng.

Từ những lợi thế về vị trí địa lý, truyền thống văn hóa và nguồn nhân lực, Bắc Ninh đã phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm sản xuất công nghiệp lớn của Việt Nam. Quy mô kinh tế đứng thứ 5 cả nước, kim ngạch xuất nhập khẩu thuộc nhóm dẫn đầu, thu hút đầu tư nước ngoài đạt nhiều kết quả nổi bật. Sự phát triển của công nghiệp điện tử, công nghệ cao và các ngành công nghiệp hỗ trợ đã góp phần đưa Bắc Ninh tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu.

Đồng chí Thiệu Văn Huy cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Trong quá trình phát triển ấy, hợp tác với các địa phương và đối tác Trung Quốc giữ vị trí quan trọng. Bắc Ninh đã có thỏa thuận hợp tác với 5 địa phương của Trung Quốc, gồm thành phố Nam Ninh, thành phố Lai Tân thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; thành phố Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông; thành phố Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô và huyện Hà Khẩu thuộc tỉnh Vân Nam.

Tháng 8/2026, Đoàn công tác của thành phố Bắc Ninh do đồng chí Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Trung Quốc và ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Sơn Đông. Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân, tạo thêm cơ sở để mở rộng quan hệ giữa các địa phương.

Quan hệ hợp tác ấy được thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhắc lại thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Bắc Giang trước đây, đúng mùa thu hoạch vải thiều. Trong hoàn cảnh khó khăn, các địa phương Trung Quốc, trong đó có Nam Ninh và Vân Nam, đã tích cực phối hợp, tạo điều kiện để vải thiều được thông quan, xuất khẩu sang Trung Quốc, đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Đó là một dẫn chứng sinh động về hiệu quả hợp tác giữa các địa phương, khi sự phối hợp kịp thời đã góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động thương mại và tiêu thụ nông sản.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh cùng các đại biểu của tỉnh tại buổi làm việc.

Đặc biệt, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại Bắc Ninh đạt nhiều kết quả nổi bật. Bắc Ninh hiện có 3.664 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 51,09 tỷ USD. Trong đó, các nhà đầu tư Trung Quốc có 1.622 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 12,39 tỷ USD, đứng đầu về số dự án và thứ ba về tổng vốn đăng ký trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Bắc Ninh.

Như vậy, các nhà đầu tư Trung Quốc chiếm hơn 44% tổng số dự án FDI và khoảng 24% tổng vốn FDI đăng ký trên địa bàn. Những con số cho thấy vị trí quan trọng của doanh nghiệp Trung Quốc trong cơ cấu đầu tư nước ngoài của Bắc Ninh.

Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Foxconn, Goertek, Luxshare-ICT, Sunwoda, JA Solar đã lựa chọn Bắc Ninh làm địa bàn đầu tư, phát triển sản xuất. Các dự án góp phần mở rộng năng lực công nghiệp, tạo việc làm, thúc đẩy xuất nhập khẩu và hình thành các mối liên kết trong chuỗi cung ứng. Đáng chú ý, một số tập đoàn sau khi đầu tư tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thể hiện sự quan tâm lâu dài đối với môi trường đầu tư tại địa phương.

Hoạt động xuất nhập khẩu của Bắc Ninh với thị trường Trung Quốc tiếp tục phát triển mạnh. Trong 10 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 44 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố.

Bên cạnh hợp tác đầu tư, thương mại, các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối doanh nghiệp và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng. Hiện có hơn 40 nghìn người Trung Quốc trong tổng số hơn 47 nghìn người nước ngoài đang tạm trú tại Bắc Ninh. Sự hiện diện của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và người lao động Trung Quốc cũng đặt ra nhu cầu phát triển các dịch vụ, trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết giữa cộng đồng hai bên.

Điều gì tạo nên sức hấp dẫn đầu tư của Bắc Ninh?

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thiệu Văn Huy bày tỏ ấn tượng về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, đồng thời là trung tâm sản xuất công nghiệp lớn, có nền nông nghiệp phát triển với những sản phẩm nổi tiếng như vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc.

Từ những thành tựu ấy, đồng chí đặt câu hỏi với Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh về các giải pháp giúp Bắc Ninh thu hút được nhiều nhà đầu tư, trở thành địa bàn đầu tư hấp dẫn.

Trao đổi với đồng chí Thiệu Văn Huy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh cho biết, trước hết, Bắc Ninh đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Các tuyến giao thông kết nối khu công nghiệp với sân bay, cảng biển, cửa khẩu được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vận chuyển nguyên liệu, hàng hóa và tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất điện tử, linh kiện và các sản phẩm công nghệ cao, giao thông thuận lợi giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí logistics, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng quốc tế. Bắc Ninh tiếp tục đầu tư các công trình giao thông chiến lược, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhằm mở rộng không gian phát triển và khả năng kết nối trong tương lai.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh tặng quà lưu niệm Đoàn công tác của Tạp chí Cầu Thị.

Cùng với giao thông, thành phố chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm cung cấp điện, nước và các điều kiện thiết yếu phục vụ sản xuất. Hạ tầng xã hội cũng được quan tâm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người lao động, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định hoạt động lâu dài.

Giải pháp tiếp theo là phát triển nguồn nhân lực. Bắc Ninh quan tâm đào tạo lao động chất lượng cao, đồng thời thu hút nguồn lao động từ các địa phương lân cận. Với quy mô công nghiệp lớn, việc bảo đảm nguồn nhân lực có kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công nghệ và quản lý sản xuất là yếu tố quan trọng để giữ chân các nhà đầu tư.

Một nội dung được đồng chí Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh là thường xuyên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai dự án và phát triển sản xuất. Những kết quả tích cực về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhiều năm đã góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với Bắc Ninh.

Đặc biệt, thành phố quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch để sẵn sàng tiếp nhận các dự án đầu tư. Đây là một kinh nghiệm có ý nghĩa thực tiễn. Với các dự án công nghiệp quy mô lớn, tiến độ bàn giao mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị và tổ chức sản xuất. Việc chuẩn bị tốt các điều kiện về đất đai, hạ tầng giúp doanh nghiệp giảm thời gian chờ đợi, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Từ những giải pháp được lãnh đạo thành phố chia sẻ, có thể thấy sức hấp dẫn đầu tư của Bắc Ninh được tạo nên bởi nhiều yếu tố liên kết với nhau. Hạ tầng thuận lợi, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, môi trường kinh doanh được cải thiện và sự chủ động của chính quyền trong chuẩn bị điều kiện triển khai dự án đã góp phần hình thành lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Quan trọng hơn, sức hấp dẫn ấy được kiểm chứng qua hoạt động của các doanh nghiệp đã đầu tư, qua những dự án tiếp tục mở rộng sản xuất và những mối quan hệ hợp tác được duy trì lâu dài.

Tập đoàn công nghệ Goertek (Trung Quốc) đầu tư 4 nhà máy tại thành phố Bắc Ninh.

Hướng tới hợp tác có chất lượng và giá trị cao hơn

Từ nền tảng hợp tác đã có, Bắc Ninh đang hướng tới thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại.

Trong hợp tác với các đối tác Trung Quốc, thành phố ưu tiên những lĩnh vực như điện tử, bán dẫn, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chính xác, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, robot công nghiệp, sản xuất thông minh và nghiên cứu, phát triển. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới nhà cung ứng tại chỗ, tăng cường hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam, từng bước nâng tỷ lệ giá trị gia tăng trong nước.

Đây là hướng đi cần thiết khi Bắc Ninh đã thu hút được nhiều tập đoàn lớn. Bên cạnh số lượng dự án và quy mô vốn, chất lượng công nghệ, hiệu quả sử dụng đất, khả năng tạo việc làm và mức độ tham gia của doanh nghiệp trong nước vào chuỗi cung ứng cần được coi trọng hơn.

Hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng còn nhiều tiềm năng. Từ kinh nghiệm tiêu thụ vải thiều, các địa phương, doanh nghiệp hai bên có thể tiếp tục thúc đẩy kết nối thị trường, hợp tác chế biến, bảo quản nông sản, phát triển thương mại điện tử xuyên biên giới và các hoạt động xúc tiến thương mại. Những lĩnh vực như logistics, năng lượng sạch, du lịch và giao lưu văn hóa cũng mở ra cơ hội hợp tác mới.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh bày tỏ mong muốn đồng chí Thiệu Văn Huy và Tạp chí Cầu Thị tiếp tục quan tâm giới thiệu về vùng đất, con người Bắc Ninh, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư của thành phố; qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc.

Đồng chí Thiệu Văn Huy đánh giá cao những thành tựu phát triển của Bắc Ninh, đặc biệt là công nghiệp, thu hút đầu tư và kết quả hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc. Đồng chí bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, giới thiệu những thành tựu, kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam, trong đó có Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy hiểu biết và hợp tác giữa hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị cũng đến làm việc tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh, tìm hiểu hoạt động báo chí, chuyển đổi số và thông tin đối ngoại. Việc Báo Bắc Ninh điện tử duy trì phiên bản tiếng Trung Quốc là một điều kiện thuận lợi để cung cấp thông tin về chính sách, môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch tới doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả Trung Quốc.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Micro Commercial Components Việt Nam (Trung Quốc) – đầu tư Nhà sản xuất các sản phẩm bán dẫn chất lượng cao tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C.

Những kết quả trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại và giao lưu nhân dân cho thấy quan hệ hợp tác giữa Bắc Ninh với các địa phương, doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng mở rộng và đi vào thực chất. Đây là nền tảng quan trọng để thành phố tiếp tục thu hút các dự án công nghệ cao, thúc đẩy liên kết sản xuất, phát triển công nghiệp hỗ trợ và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, nông sản.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu Tạp chí Cầu Thị là dịp để giới thiệu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế và kinh nghiệm phát triển của Bắc Ninh đến các đối tác Trung Quốc. Cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư, thành phố mong muốn Tạp chí Cầu Thị quan tâm giới thiệu những thành tựu phát triển, cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh và xúc tiến thương mại tại Bắc Ninh. Qua đó, góp phần kết nối các nhà đầu tư, doanh nghiệp Trung Quốc với địa phương, thúc đẩy những dự án hợp tác thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho các bên.