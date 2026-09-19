Bắc Ninh: Hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường 3/2 chờ xem chương trình nghệ thuật đặc biệt

Mới khoảng 15 giờ khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang đã đông kín người. Trong cái nắng oi bức, dòng người từ các xã, phường trong tỉnh có mặt từ sớm để chọn vị trí đẹp nhất chờ theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.

Ngay từ 15 giờ chiều 19/9, hàng nghìn người đã có mặt tìm và giữ cho mình vị trí đẹp, háo hức chờ xem chương trình.

Người tìm chỗ ngồi, người tranh thủ chụp ảnh, người đứng trò chuyện trong lúc chờ đợi. Không cần đợi đến khi chương trình bắt đầu, không khí tại Quảng trường đã trở nên sôi động. Những vị trí thuận lợi hướng về sân khấu nhanh chóng được chọn.

Càng về cuối buổi chiều, dòng người đổ về Quảng trường càng đông. “Tôi cùng bạn bè đến từ khá sớm để có chỗ ngồi và cũng muốn được cảm nhận không khí của ngày đặc biệt này”, bà Nguyễn Thị Hoa, người dân ở phường Chũ chia sẻ.

Người dân ở các xã, phường lưu lại những bức hình đẹp tại khu vực Quảng trường 3/2, phường Bắc Giang.

Không riêng khu vực sân khấu, các tuyến đường và không gian quanh Quảng trường 3/2 cũng chật kín người. Khắp nơi rợp bóng cờ hoa, hình ảnh biểu trưng, tạo nên không khí vô cùng rực rỡ và náo nhiệt. Nhiều người dừng lại trước các khu vực trang trí để chụp ảnh, lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điểm nhấn thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân là không gian trưng bày hình ảnh 8 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh. Sự kết hợp giữa các giá trị di sản đặc trưng vùng Kinh Bắc cùng hình ảnh một thành phố trẻ đang chuyển mình mạnh mẽ, tạo nên điểm check-in vừa trang trọng vừa gần gũi trong ngày hội lớn.

Nhiều bãi gửi xe đã chật cứng.

Để bảo đảm an ninh, trật tự và giao thông trước lượng người lớn tập trung về khu vực diễn ra sự kiện, ngay từ chiều, các lực lượng chức năng đã được triển khai tại nhiều vị trí.

Công an tỉnh và công an phường Bắc Giang cùng lực lượng dân quân, lực lượng an ninh ở các tổ dân phố được huy động làm nhiệm vụ, hướng dẫn người dân, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự quanh khu vực Quảng trường và các tuyến đường dẫn vào khu vực tổ chức chương trình.

Tại nhiều điểm, cán bộ, chiến sĩ và lực lượng làm nhiệm vụ liên tục hướng dẫn các phương tiện, hỗ trợ người dân di chuyển, góp phần hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện để người dân đến tham dự sự kiện an toàn, thuận lợi.

Lực lượng công an, an ninh trật tự được huy động tham gia làm nhiệm vụ.

Chương trình nghệ thuật có chủ đề “Mạch nguồn Kinh Bắc - Vươn cao thời đại” diễn ra lúc 20h10 phút, ngày 19/9 tại khu vực Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang), thời lượng 80 khoảng phút, gồm tiết mục khai từ và 3 chương: “Kinh Bắc - Giao điểm hội tụ”; “Bắc Ninh - Vươn cao thời đại”; “Xin chào thành phố Bắc Ninh”.

Chương có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, được người hâm mộ yêu thích như: Nghệ sĩ Nhân dân Thúy Hường, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn, Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Thắng Lợi, các ca sĩ: Noo Phước Thịnh, Tùng Dương, Hòa Minzy, Võ Hạ Trâm... cùng các nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Nhà hát Chèo Bắc Ninh, Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch Bắc Ninh, Vũ đoàn Phong Nguyễn, Đoàn nghệ thuật HT, ASP’ Orchestra, Câu lạc bộ Thiếu nhi Ngôi sao xanh...

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên VTV1 và chuyển tiếp trên sóng của Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh cùng các nền tảng số.