Bắc Ninh: Hạn chế giao thông đường thủy trên sông Cầu qua phường Kinh Bắc

Theo đó, phạm vi hạn chế giao thông thuộc khu vực thi công công trình xử lý khẩn cấp sạt lở bờ, bãi sông đoạn từ K48+800 đến K49+300 và K49+840 đến K50+100 đê hữu Cầu, thuộc địa phận phường Kinh Bắc, trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia sông Cầu.

Ảnh minh họa. bacninh.gov.vn

Thời gian hạn chế giao thông từ ngày 5/10/2026 đến hết ngày 30/10/2026. Trong thời gian này, việc hạn chế được thực hiện vào buổi sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và buổi chiều từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.

Trong các khung giờ trên, hạn chế các phương tiện thủy lưu thông qua luồng đường thủy nội địa đã được công bố tại khu vực thi công công trình. Khi lưu thông qua khu vực, phương tiện phải chấp hành báo hiệu đường thủy nội địa, hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế giao thông và các yêu cầu về bảo đảm an toàn; chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không tự ý đi vào khu vực thi công. Ngoài thời gian hạn chế, phương tiện được lưu thông bình thường theo quy định và hướng dẫn tại khu vực.

Sở Xây dựng giao Ban Quản lý dự án xây dựng Kinh Bắc phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa đã được chấp thuận; bố trí đầy đủ báo hiệu, cảnh giới và các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt thời gian thi công.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và người điều khiển phương tiện thủy chủ động nắm thông tin, thực hiện đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian thi công.