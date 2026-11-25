Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của Bắc Ninh khi được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I và chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9/2026. Vị thế đô thị được nâng lên tạo dư địa, cơ hội, không gian phát triển mới, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn trong công tác quản lý, điều hành. Song dưới sự lãnh đạo sát sao của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố cùng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả bứt phá, toàn diện. Thành phố có 34/40 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch.

Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 đạt 12,5% (đạt kế hoạch), thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với quy mô ước đạt 613 nghìn tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 6.583 USD/năm (vượt kế hoạch).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tăng trưởng ước đạt 14,68% (riêng chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 20,9%; giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 30,3%). Khu vực dịch vụ tăng 8,8%. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm nước rút cuối năm.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 259,2 tỷ USD, tăng 43,2% so với năm 2025, đứng đầu cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt hơn 320 nghìn tỷ đồng. Tổng vốn thu hút đầu tư quy đổi đạt 20 tỷ USD (dự kiến đạt 20,9 tỷ USD vào cuối năm), riêng thu hút vốn FDI đạt 4,5 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt 93.428 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025.

Các dự án giao thông chiến lược được đẩy nhanh tiến độ nhằm tăng cường kết nối liên vùng. Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư toàn bộ 643 ha thuộc khu vực phục vụ Hội nghị APEC tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức thành công chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên vào ngày 24 và 25/11. Đến hết ngày 10/11, giá trị giải ngân đạt 17,1 nghìn tỷ đồng, bằng 70,02% kế hoạch thành phố giao, vượt 6,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP ước đạt trên 41,3%, đứng đầu cả nước. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 5 toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục mũi nhọn, y tế và an sinh xã hội được bảo đảm toàn diện; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lãnh đạo Thống kê Bắc Ninh cho ý kiến về một số chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thành phố đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Thời gian tới, đề nghị các cấp, ngành cần tăng cường đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp; khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, thiếu chủ động trong giải quyết công việc. Coi chất lượng điều hành và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền; những địa phương có chỉ số thấp phải nghiêm túc rà soát nguyên nhân, có giải pháp cải thiện, không để hạn chế kéo dài. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải sâu sát cơ sở, trực tiếp chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là các kiến nghị chính đáng của người dân.

Tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; rà soát toàn diện kết quả năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kịp thời khắc phục bất cập trong tổ chức, hoạt động và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch năm 2027 và những năm tiếp theo, xác định rõ động lực tăng trưởng, lĩnh vực đột phá, có phương án ứng phó với những biến động của tình hình thế giới và trong nước.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho ý kiến về chỉ tiêu tăng trưởng trong lĩnh vực xây dựng.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó, ưu tiên chuẩn bị các điều kiện triển khai Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ thống hạ tầng giao thông kết nối; đẩy nhanh các dự án năng lượng, bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Đối với công tác quy hoạch, quản lý đất đai, cần bảo đảm tầm nhìn dài hạn, hài hòa lợi ích giữa các địa phương và lợi ích chung của thành phố; khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, cần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; chủ động giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Để tạo nền tảng cho thành phố phát triển trong giai đoạn tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hồng Thái đề nghị UBND thành phố, các sở, ngành và 99 xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và giải pháp thực hiện từng nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hoàng Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy cùng sự phối hợp, đồng hành của HĐND, Ủy ban MTTQ thành phố trong suốt thời gian qua. Khẳng định, tập thể lãnh đạo UBND thành phố và thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao để cụ thể hóa các chỉ đạo thành giải pháp điều hành quyết liệt trong thời gian tới.

Để tạo đà bứt phá cho năm 2027, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện các tài liệu, hồ sơ trình kỳ họp HĐND thành phố bảo đảm chất lượng, đúng quy định; tập trung cao độ cho công tác thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục triệt để tình trạng dồn việc vào cuối năm. Đồng chí khẳng định quyết tâm của UBND thành phố trong việc phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2027, xem đây là chỉ tiêu pháp lệnh, đòi hỏi sự nỗ lực tối đa của cả hệ thống chính trị.

Quang cảnh hội nghị.

Về định hướng lâu dài, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý và các thủ tục liên quan để sớm trình cấp có thẩm quyền Đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai Khu kinh tế hàng không Gia Bình.

Thành phố sẽ tập trung nguồn lực khởi động, khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược mang tính kết nối liên vùng trong năm 2027. Trọng tâm là tuyến đường kết nối trung tâm chính trị - hành chính thành phố với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; tuyến đường sắt đô thị kết nối với Thủ đô Hà Nội; các tuyến đường sắt vận tải hàng hóa liên vận, dự án nâng cấp Quốc lộ 1A; tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5 và hệ thống hạ tầng đồng bộ phục vụ Năm APEC 2027…

Đặc biệt, tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nhằm giữ vững nhịp độ tăng trưởng công nghiệp; duy trì và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu văn hóa, giáo dục, y tế thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Hội nghị cũng xem xét, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác như: Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2027; Tờ trình điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030 thành phố Bắc Ninh; Kế hoạch đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027…