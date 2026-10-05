Bắc Ninh: Góp ý nhiều dự án luật quan trọng về an ninh, dữ liệu

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý đối với các dự án luật. Đối với dự án Luật An ninh dữ liệu, các đại biểu đề nghị rà soát, chuẩn hóa hệ thống thuật ngữ, bảo đảm thống nhất với các quy định hiện hành; quy định rõ cơ chế kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu dùng chung gắn với bảo vệ dữ liệu cá nhân; đồng thời bổ sung các quy định nhằm ngăn ngừa cơ chế "xin - cho", bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị

Đối với dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các ý kiến đề nghị rà soát quy định về tổ chức lực lượng phòng cháy, chữa cháy phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; nghiên cứu sắp xếp, lồng ghép lực lượng dân phòng với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhằm tránh chồng chéo chức năng, tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách.

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các đại biểu thống nhất với chủ trương cải cách thủ tục hành chính; đề nghị kéo dài thời hạn đối với một số loại giấy phép trang bị và đẩy mạnh thực hiện thủ tục trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp.

Đối với dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, các đại biểu kiến nghị quy định rõ trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương; đồng thời nghiên cứu rút ngắn quy trình thẩm định, phê duyệt liên quan đến quy hoạch các công trình nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư, nhất là tại các khu công nghiệp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh Trần Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh Trần Văn Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia trong nghiên cứu, tham gia góp ý các dự án luật. Đồng chí cho biết, đến nay đoàn ĐBQH thành phố đã tổng hợp khoảng 70 ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đồng chí Trần Văn Tuấn khẳng định, toàn bộ ý kiến bằng văn bản và ý kiến phát biểu tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu, tổng hợp đầy đủ, gửi Ban soạn thảo và các cơ quan có thẩm quyền để nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét. Đồng thời, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục theo dõi việc tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo, kịp thời có ý kiến đối với những nội dung chưa phù hợp, bảo đảm các dự án luật khi ban hành có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn vững chắc.

Đánh giá cao những ý kiến xuất phát từ thực tiễn quản lý của các sở, ngành, địa phương, đồng chí cho biết nhiều năm qua trước mỗi kỳ họp Quốc hội, Đoàn ĐBQH thành phố sẽ thường xuyên làm việc với UBND thành phố để nắm bắt tình hình thực tiễn, tiếp thu các kiến nghị, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật, góp phần nâng cao chất lượng công tác lập pháp.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Bắc Ninh mong muốn thời gian tới, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn tiếp tục nghiên cứu kỹ các dự án luật, chủ động tham gia góp ý, nhất là đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực quản lý của ngành mình, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn.