Bắc Ninh gỡ vướng khi cập nhật dữ liệu đất đai đối với sổ đỏ ở ngân hàng

Khó tiếp cận vì liên quan đến bảo mật

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng, cập nhật, làm sạch và làm giàu cơ sở dữ liệu đất đai, các xã khu vực Lục Ngạn cũ như: Lục Ngạn, Biển Động, Đèo Gia… đang tập trung rà soát, thu thập, chuẩn hóa thông tin về thửa đất, người sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện, một trong những khó khăn phát sinh là những sổ đó đang được người dân thế chấp, tín chấp tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Đồng chí Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (thứ hai, từ phải sang) kiểm tra công tác làm giàu dữ liệu đất đai tại xã Lục Ngạn.

Do bản gốc lưu giữ tại đây nên cán bộ địa phương khó tiếp cận để thu thập, quét và cập nhật thông tin dữ liệu về đất đai. Bởi hồ sơ liên quan đến thông tin khách hàng, việc sao chụp phải được thực hiện thận trọng, bảo đảm yêu cầu bảo mật và có sự giám sát chặt chẽ của cơ quan liên quan. Nếu để từng người dân tự đến ngân hàng thực hiện thì khó đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Không phải ai cũng có thời gian sắp xếp công việc, trong khi việc ngân hàng phải tiếp nhận, xử lý từng trường hợp riêng lẻ cũng có thể phát sinh thêm khối lượng công việc, ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ. Vì vậy, nếu không có phương án phối hợp phù hợp, nhóm hồ sơ này sẽ trở thành một trong những điểm nghẽn, làm chậm tiến độ bổ sung dữ liệu và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai của thành phố.

Tại xã Biển Động, qua rà soát xác định 489 trường hợp sổ đỏ đang được thế chấp, tín chấp tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là khối lượng hồ sơ không nhỏ cần hoàn thiện dữ liệu đất đai. Trước khó khăn trên, UBND xã Biển Động đã có văn bản gửi các ngân hàng, tổ chức tín dụng đề nghị phối hợp cung cấp bản sao hoặc bản scan sổ đỏ thuộc danh sách rà soát. Bà Phạm Thị Đoàn, Chủ tịch UBND xã Biển Động cho biết: “Xã đã làm việc với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai liên xã Lục Ngạn và xây dựng phương án thành lập các tổ công tác trực tiếp đến ngân hàng để scan, quét thông tin trên giấy chứng nhận. Cách làm này gỡ một phần vướng mắc trong việc tiếp cận bản gốc giấy chứng nhận. Thay vì yêu cầu người dân đến ngân hàng để lấy hồ sơ phô tô hoặc chụp lại thì cán bộ xã có thể trực tiếp đến để scan, quét theo sự phối hợp của ngân hàng”.

Ở xã Lục Ngạn, qua rà soát cũng xác định hơn 800 trường hợp sổ đỏ đang được thế chấp, tín chấp tại các ngân hàng. Do người dân không phải trường hợp nào cũng phân biệt được hợp đồng vay vốn thuộc diện thế chấp hay tín chấp, xã đã lập danh sách gồm họ tên chủ sử dụng, số căn cước công dân, số điện thoại để gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai liên xã Lục Ngạn rà soát.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại các xã, phường khu vực Lục Ngạn cũ có hơn 5 nghìn hồ sơ sổ đỏ đang được thế chấp, tín chấp tại ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Phối hợp theo danh sách, địa bàn và bảo đảm thông tin

Từ danh sách do các xã gửi đến, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai liên xã Lục Ngạn tiến hành đối khớp với thông tin hồ sơ đang lưu trữ tại đơn vị. Theo lãnh đạo Chi nhánh, trên hệ thống hiện có thông tin đối với những trường hợp vay vốn có đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Từ đối khớp, những trường hợp chưa có thông tin sẽ được lọc, tổng hợp để tiếp tục gửi ngân hàng, tổ chức tín dụng rà soát. Cách làm này giúp phân loại hồ sơ, xác định rõ trường hợp đã có thông tin và trường hợp cần tiếp tục phối hợp với ngân hàng. Qua đó hạn chế việc đề nghị cung cấp hồ sơ tràn lan, trùng lặp.

Xã Biển Động rà soát, cập nhật danh sách các hộ dân có sổ đỏ thế chấp, tín chấp trong ngân hàng, tổ chức tín dụng để phục vụ công tác làm giàu dữ liệu đất đai.

Đại diện Agribank Chi nhánh Bắc Giang II cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp, cung cấp bản sao sổ đỏ đang được lưu trữ tại ngân hàng theo đúng quy định. Việc này nhằm phục vụ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, đồng thời bảo đảm an toàn tài sản bảo đảm và quyền, lợi ích hợp pháp của ngân hàng, khách hàng. Theo ngân hàng, việc cung cấp thông tin được thực hiện trong hai trường hợp: Khách hàng trực tiếp đến ngân hàng đề nghị cung cấp bản photocopy bìa đỏ hoặc UBND xã, phường có văn bản đề nghị ngân hàng cung cấp. Đối với khối lượng hồ sơ lớn đang được lưu giữ, Agribank xác định cần chuyển từ cách phối hợp xử lý từng hồ sơ riêng lẻ sang phối hợp theo danh sách, theo địa bàn và theo nhóm dữ liệu. Cách làm này nhằm giảm thời gian, nhân lực và hạn chế việc di chuyển, bàn giao hồ sơ nhiều lần. Theo đó, cơ quan chức năng, chính quyền xã, phường cung cấp danh sách, phạm vi dữ liệu cần rà soát theo địa bàn. Những trường hợp cần đối chiếu bản gốc sẽ được ngân hàng và cơ quan chức năng thống nhất phương án, thời gian, địa điểm thực hiện; bảo đảm việc kiểm tra, quét, đối chiếu được tiến hành tập trung, có kiểm soát, không ảnh hưởng đến việc quản lý tài sản bảo đảm. Agribank cho biết sẽ tập trung nhân lực để đẩy nhanh việc cung cấp thông tin, đồng thời bảo đảm không vi phạm các quy định về bảo mật thông tin và cung cấp thông tin của khách hàng.

Tính đến ngày 1/10 năm nay, thành phố Bắc Ninh đã xây dựng trên hệ thống VBDLIS-địa phương được 2.481.278 thửa đất có trong cơ sở dữ liệu, "đẩy" dữ liệu nhóm 1 được 1.589.802 thửa, đạt 64,1% thửa đất có trong cơ sở dữ liệu, còn 891.476 thửa đất "nhóm 2" đang tích cực bổ sung thông tin. Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ làm giàu dữ liệu đất đai và gỡ khó với các trường hợp sổ đỏ đang thế chấp, tín chấp, ông Phí Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai thành phố cho biết, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo UBND các xã lập danh sách những thửa đất đang thế chấp, tín chấp tại các tổ chức tín dụng. Đồng thời, yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát đối với các hồ sơ đã thực hiện giao dịch bảo đảm.

Đối với những hồ sơ tín chấp, Chủ tịch UBND thành phố đã giao Công an thành phố có văn bản gửi các ngân hàng, tổ chức tín dụng để hỗ trợ, phối hợp cung cấp hồ sơ tín chấp. Đây là những trường hợp không qua đăng ký giao dịch bảo đảm đất đai tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai. Cùng đó, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 12 phối hợp, chỉ đạo các ngân hàng và tổ chức tín dụng cung cấp thông tin liên quan đến các trường hợp thế chấp, vay vốn, phục vụ công tác làm sạch, làm giàu và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố. Về phía các phường, xã cũng cần chủ động gửi văn bản sang tổ chức ngân hàng để mời làm việc, thống nhất phương thức, cách thức, thời gian thực hiện để bảo đảm hoàn thành mục tiêu làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai và tính bảo mật thông tin của ngân hàng.

Thời gian hoàn thành khối lượng làm giàu dữ liệu đất đai theo kế hoạch năm 2026 không còn nhiều, trong khi công việc còn lại không nhỏ. Vì vậy, các địa phương cần chủ động hơn trong phối hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh; người dân và các ngân hàng, tổ chức tín dụng cùng đồng hành, phối hợp thực hiện trên cơ sở bảo đảm đúng quy định, an toàn thông tin. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các bên trong thời gian còn lại có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm dữ liệu ngày càng đầy đủ, chính xác, phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và nhu cầu giải quyết thủ tục của người dân, doanh nghiệp.