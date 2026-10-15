Bắc Ninh gỡ vướng, đẩy nhanh dự án Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung

Chiều 15/10, Đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái dẫn đầu đi kiểm tra thực địa và làm việc về tiến độ triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung (phường Đa Mai, Việt Yên).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư, có quy mô diện tích 197,1ha; trong đó, giai đoạn 1 là 139,8ha và giai đoạn 2 là 57,3ha.

Các đại biểu kiểm tra thực tế công trình. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Dự án khởi công từ tháng 8/2025. Đến ngày 11/9/2026 đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật một phần giai đoạn 1 với quy mô 50 ha theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp; trong đó, gồm công tác san nền; hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước mưa và nước thải và cấp điện và chiếu sáng đô thị. Đặc biệt, đã xây dựng hoàn thiện 1 hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất thiết kế 6.000m³/ngày đêm, đáp ứng đầy đủ quy chuẩn môi trường.

Dự án hiện còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại do một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, chưa phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng; tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất vẫn phát sinh. Bên cạnh đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 50 ha đã hoàn thành hạ tầng chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp…

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Sau khi trực tiếp đi kiểm tra thực địa các dự án và trên cơ sở ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy lưu ý trong quá trình đầu tư và vận hành khu công nghiệp, cần chú trọng phát triển theo hướng sinh thái, tuần hoàn, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, năng lượng; đồng thời, đề nghị giai đoạn tiếp theo, chủ đầu tư dự án khuyến khích thu hút các doanh nghiệp sinh thái, công nghệ cao; đồng thời tận dụng tối đa nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời áp mái.

Liên quan đến vướng mắc về dự án trạm bơm và tuyến đường kết nối, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng rà soát kỹ quy hoạch, bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và định hướng phát triển hạ tầng; nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Quá trình triển khai cần huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Các đại biểu kiểm tra thực tế công trình. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn tiếp theo, Bí thư Thành ủy đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố rà soát toàn bộ các khu vực đang triển khai, kịp thời đề xuất khen thưởng những nhà đầu tư có tinh thần trách nhiệm, triển khai dự án hiệu quả; đồng thời tăng cường phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thực hiện.

Bắc Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,5% trong năm 2026, tạo đà cho những năm tiếp theo, vì vậy, thành công của các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

"Các cấp, các ngành cần tập trung tối đa nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ, triển khai dự án hiệu quả, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương", Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.