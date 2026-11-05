Bắc Ninh: Gỡ khó, đưa dự án chống sạt lở bờ sông Cẩm Đàn về đích trước hẹn

Theo thông tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp TP Bắc Ninh số 1, Công ty CP Đầu tư Nam Invest đang tập trung máy móc, nhân lực, hoàn thành thi công dự án xử lý sự cố sạt lở mái bờ tả sông Cẩm Đàn, thuộc địa phận thôn Thượng, xã Yên Định, TP Bắc Ninh ngay trong tháng 11/2026, hoàn thành vượt tiến độ 1 tháng.

Nhiều hạng mục trong dự án đã hoàn thành.

Ban đầu, dự án gặp một số khó khăn như mặt bằng xôi đỗ, lòng sông dốc, nhỏ hẹp lại thường xuyên gặp mưa lũ dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ.

Trước khó khăn trên, Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp TP Bắc Ninh số 1 đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng. Nhà thầu chủ động nguồn cung cấp vật liệu, huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa dự án về đích ngay trong tháng 11.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa, lũ trong tháng 8 và tháng 9/2025, bờ tả sông Cẩm Đàn bị sạt lở, ảnh hưởng trực tiếp đến một số hộ dân tại khu vực bờ sông.

Đặc biệt, sau trận lũ do ảnh hưởng của bão số 11/2025, các vị trí sạt lở tiếp tục phát triển, nguy cơ gây sạt lở, đe dọa, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bờ, tính mạng về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong khu vực.

Nhà thầu đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, đưa dự án về đích ngay trong tháng 11.

Để đảm bảo an toàn cho mái bờ sông Cẩm Đàn và các khu dân cư đang sinh sống dọc theo khu vực bờ sông, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành lệnh khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở bờ tả sông Cẩm Đàn, với tổng kinh phí 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Ninh.

Dự án gồm các hạng mục bờ kè dài 345,23m bằng giải pháp gia cố bê tông cốt thép M300 kết hợp hệ thống thép neo khoan cấy vào nền đá.

Các thông số kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu gồm: chân kè kết cấu tường bê tông cốt thép M300, chiều cao khoảng từ 2 - 2,5m; liên kết giữa bản đáy tường và nền bằng hệ thống thép neo khoan cấy vào nền đá (khoan lỗ 80mm vào nền, đặt thép 32mm, phun vữa bê tông M400 bịt lỗ khoan).

Thân kè, đào bạt mái kè đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, có hệ số mái kẻ, dầm chân, dầm đình, dầm giữa, dầm ngang tạo khung chia ô… giúp xử lý triệt để tình trạng sạt lở bờ sông.