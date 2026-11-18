Khảo sát hệ thống điện mặt trời mái nhà tại một cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy

Trong bối cảnh yêu cầu bảo đảm nguồn điện ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt ngày càng cấp thiết, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, chủ động phương án cung ứng điện năm 2027.

Theo rà soát của UBND thành phố Bắc Ninh, nhiều dự án trạm biến áp và đường dây truyền tải 500kV, 220kV, 110kV đang triển khai trên địa bàn còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục đất đai.

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác minh nguồn gốc sử dụng đất, lập và phê duyệt phương án bồi thường, tranh chấp đất đai và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Cụ thể, dự án đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Yên Phong còn 4 vị trí móng cột nằm trong diện tích đất đã giao cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP đang xảy ra tranh chấp với tổ dân phố Mẫn Xá; 11 vị trí móng cột chưa hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường và 3 vị trí tại tổ dân phố Ô Cách cần xác minh nguồn gốc sử dụng đất. Trong khi đó, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Từ Sơn 2 vẫn đang tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại địa bàn phường Từ Sơn và xã Đại Đồng.

Một số dự án khác như trạm biến áp 220kV Lạng Giang, đường dây và trạm biến áp 110kV Từ Sơn 2, các dự án xuất tuyến sau trạm biến áp 220kV Yên Dũng, Bắc Ninh 5... cũng cần tập trung giải quyết các thủ tục đất đai, bồi thường và bàn giao mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan để rà soát tiến độ các dự án nguồn điện, lưới điện, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), đồng thời bàn giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2027.

Thành phố yêu cầu các địa phương có dự án điện đi qua tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Đối với các dự án đang gặp khó khăn, thành phố giao nhiệm vụ và thời hạn cụ thể cho từng địa phương.

Trong đó, phường Yên Phong phải giải quyết các vị trí móng cột còn vướng tại dự án đường dây 110kV cấp điện cho trạm biến áp 110kV Yên Phong trước ngày 25/11; phường Từ Sơn hoàn thành giải phóng mặt bằng phần diện tích thuộc địa bàn quản lý trong tháng 11/2026; xã Đại Đồng hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Các địa phương có dự án đường dây 110kV Lục Nam - Lục Ngạn và xuất tuyến 110kV sau trạm biến áp 220kV Lạng Giang phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2026.

Giới thiệu thiết bị lưu trữ năng lượng, giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng điện và bảo đảm cung ứng điện ổn định. Ảnh: Đồng Thúy

Cùng với tháo gỡ điểm nghẽn ở các dự án lưới điện, thành phố quan tâm phát triển các giải pháp bổ trợ nhằm nâng cao khả năng cung ứng và điều tiết điện.

Đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), Công ty Điện lực Bắc Ninh được yêu cầu rà soát thực trạng sử dụng điện, đánh giá khả năng đầu tư các dự án có công suất phù hợp tại các khu, cụm công nghiệp. Đây là một trong những giải pháp được thành phố đặt ra nhằm nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu điện trong bối cảnh phụ tải sản xuất ngày càng lớn.

Đối với phương án cung ứng điện năm 2027, ngành điện phối hợp với Sở Công Thương rà soát các khu vực có phụ tải cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố trong thời gian nắng nóng; chủ động thông báo để doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và người dân có phương án sử dụng điện phù hợp.

Thành phố cũng định hướng quản lý phụ tải đến từng doanh nghiệp có mức tiêu thụ điện nhất định, đồng thời xem xét các điều kiện về điện mặt trời mái nhà và hệ thống BESS trong quản lý phụ tải.

Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn điện, lưới điện, kết hợp phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng và quản lý phụ tải được xác định là giải pháp quan trọng để bảo đảm cung ứng điện ổn định. Qua đó, thành phố Bắc Ninh từng bước hoàn thiện hạ tầng năng lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và phục vụ đời sống dân sinh trong những năm tới.