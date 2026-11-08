Bắc Ninh: Giúp người nghèo an cư

Động lực thoát nghèo

Những ngày này, nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở các xã Vân Sơn, Trường Sơn, Sa Lý, Sơn Hải… được hỗ trợ xóa nhà tạm đang khẩn trương hoàn thiện các công đoạn cuối để khánh thành những ngôi nhà mới. Những mái nhà kiên cố mọc lên không chỉ giúp bà con có nơi ở an toàn mà còn là động lực để họ vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo xã Trường Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiến, thôn Mới.

Tại xã Vân Sơn, bà con thôn Nà Vàng đang tập trung nhân lực, tập kết nguyên vật liệu để hỗ trợ gia đình anh Vi Văn Hùng, dân tộc Tày xây dựng nhà đại đoàn kết. Sau 2 tháng thi công, căn nhà cấp 4, diện tích hơn 50 m2, trị giá hơn 300 triệu đồng đã sắp hoàn thiện. Ngôi nhà có phòng ngủ, phòng khách, công trình phụ khép kín. Trong chương trình trao kinh phí hỗ trợ, anh Hùng xúc động bày tỏ lòng biết ơn cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con đã giúp gia đình hiện thực hóa mong ước có ngôi nhà mới. Trước đây, anh không có nhà ở, phải ở nhờ trong ngôi nhà dột nát của người thân. Chia sẻ với khó khăn của gia đình, Ủy ban MTTQ thành phố hỗ trợ gia đình anh 100 triệu đồng. Các hội, đoàn thể xã Vân Sơn, hàng xóm, người thân giúp đỡ ngày công, nguyên vật liệu. Chuẩn bị khánh thành nhà mới, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tặng gia đình anh 1 chiếc tivi.

Đồng chí Ngọc Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vân Sơn chia sẻ: “Vân Sơn là xã còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn hơn 10%. Năm 2026, toàn xã có 3 hộ nghèo được phê duyệt hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết. Đến nay, 3 ngôi nhà đã cơ bản hoàn thành. Bà con trong thôn ai cũng phấn khởi chia sẻ niềm vui với các gia đình có nhà mới”.

Sinh sống ven những cánh rừng Tây Yên Tử, nhiều hộ nghèo ở xã Trường Sơn cũng rất hạnh phúc khi được Ủy ban MTTQ thành phố cùng địa phương quan tâm hỗ trợ cải thiện nhà ở. Nhiều năm qua, trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ đặc biệt khó khăn phải sống trong ngôi nhà trình tường dột nát, ẩm thấp. Chia sẻ với những khó khăn của người dân, năm 2026, Ủy ban MTTQ thành phố đã phê duyệt hỗ trợ 13 hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở. Ngoài được hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà xây mới, xã Trường Sơn đã vận động người dân, bà con láng giềng hỗ trợ ngày công, vật liệu xây dựng để giảm bớt gánh nặng tài chính cho các hộ. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp cũng tích cực chung tay để mỗi ngôi nhà đoàn kết thêm phần khang trang, sạch đẹp hơn.

Trong quá trình rà soát hỗ trợ, ở nhiều xã miền núi, vùng khó khăn, một số hộ nghèo được phê duyệt hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết nhưng không có khả năng đối ứng. Ủy ban MTTQ thành phố cùng địa phương đã linh hoạt hình thức vận động để hỗ trợ xây dựng nhà cho các hộ theo hình thức “chìa khóa trao tay”, kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm hỗ trợ thêm để căn nhà nhanh chóng được hoàn thiện.

Bảo đảm an sinh

Năm 2026, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh triển khai chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/hộ. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà, ngân sách nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng/nhà. Chương trình đã huy động sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tấm lòng, tình cảm của những người xa quê hương. Từ tháng 10 đến nay, trong đợt cao điểm ủng hộ người nghèo năm 2026, Ủy ban MTTQ thành phố đã tiếp nhận gần 7,3 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”.

Ủy ban MTTQ thành phố vừa phân bổ 17,6 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 176 hộ nghèo trên địa bàn thành phố xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026, trong đó tập trung nhiều ở các xã miền núi, vùng khó khăn như: Sơn Động (25 nhà), Tân Sơn (12 nhà), An Lạc (8 nhà)… Nhờ các nguồn lực, nhà ở của nhiều hộ dân trên địa bàn các xã miền núi được cải thiện, giúp các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Mới đây, Ủy ban MTTQ thành phố đã phân bổ 17,6 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ 176 hộ nghèo trên địa bàn thành phố xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026, trong đó tập trung nhiều ở các xã miền núi, vùng khó khăn như: Sơn Động (25 nhà), Tân Sơn (12 nhà), An Lạc (8 nhà)… Nhờ các nguồn lực, nhà ở của nhiều hộ dân trên địa bàn các xã miền núi được cải thiện, giúp các gia đình có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Ngoài vận động kinh phí hỗ trợ, các xã miền núi, vùng khó khăn như: Biên Sơn, Biển Động, Lục Sơn còn huy động sự vào cuộc của nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên và người dân hỗ trợ về ngày công để giảm bớt chi phí xây dựng. Nhiều xã, phường vùng đô thị không còn hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở đã chung tay hỗ trợ các địa phương miền núi có số lượng nhà cần xây dựng theo hình thức hỗ trợ trực tiếp.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh cho biết: Thực hiện nhất quán chủ trương của Thành ủy về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, các ban, ngành, địa phương triển khai rà soát đúng đối tượng, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, bảo đảm tiêu chí 3 cứng (nền cứng, mái cứng, tường cứng). Phát huy tính tích cực, chủ động của chủ hộ, sự tham gia, giúp sức của toàn hệ thống chính trị quyết tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà ở theo đúng kế hoạch đề ra. Ủy ban MTTQ thành phố đề nghị ban giám sát đầu tư cộng đồng tại các địa phương chủ động giám sát thi công bảo đảm chất lượng công trình, để mỗi ngôi nhà đại đoàn kết phát huy công năng sử dụng, giúp người nghèo ổn định cuộc sống.