Bắc Ninh: Giữ gìn sách, tặng lại cho học sinh khóa sau

Theo đó, các nhà trường hướng dẫn học sinh bảo quản, cất giữ, hạn chế viết vẽ và làm hư hỏng sách; phát động đợt cao điểm vận động học sinh tự nguyện trao tặng sách giáo khoa còn bảo đảm chất lượng vào cuối học kỳ và khi kết thúc năm học.

Học sinh mượn sách tại thư viện Trường Tiểu học Việt Yên số 1 (phường Việt Yên).

Đồng thời, vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh, cựu học sinh, các tổ chức đoàn thể và các lực lượng xã hội tích cực tham gia quyên góp, hỗ trợ sách giáo khoa còn giá trị sử dụng cho các nhà trường. Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của phong trào “Trang sách hồng” gắn với thông điệp: “Một cuốn sách, vạn nụ cười”, tạo sự đồng thuận, tự giác hưởng ứng trong toàn thể học sinh, cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội và các tầng lớp Nhân dân.

Nhà trường khuyến khích học sinh trao tặng sách trực tiếp cho học sinh lớp sau hoặc bàn giao cho thư viện nhà trường để tổ chức tái sử dụng sách giáo khoa dưới hình thức tủ sách dùng chung. Trong đó, phân công người phụ trách, ưu tiên xét duyệt cho mượn trước đối với học sinh thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn và học sinh chưa đủ sách phục vụ năm học mới; thiết lập sổ theo dõi mượn - trả, tổ chức thu hồi sách giáo khoa cho mượn khi kết thúc năm học để tiếp tục bảo quản cho các khóa học sau.

Cuối mỗi học kỳ và năm học, nhà trường tổ chức đánh giá phong trào, kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể, những mô hình có cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Đây là hoạt động tự nguyện, nhân văn, góp phần giáo dục học sinh biết trân trọng sách và tri thức, hình thành ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, phát triển văn hóa đọc và ý thức bảo vệ môi trường.