Bắc Ninh giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026

Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức diễn tập thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, các cơ quan, ban, ngành liên quan, Đoàn đạo diễn cùng bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự và trưởng công an các xã, phường tham gia diễn tập.

Các đại biểu dự hội nghị.

Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố Bắc Ninh giao nhiệm vụ tiếp tục tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 24 xã, phường. Theo nội dung được quán triệt, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2026 được tổ chức qua 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Trong đó, ngày thứ nhất tập trung vào vận hành cơ chế, xử lý các tình huống chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương sang thời chiến, điều chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ, giao nhiệm vụ, hiệp đồng và chỉ thị bảo đảm.

Ngày thứ hai, các đơn vị thực hành chiến đấu trên sa bàn và thực binh theo tình huống được Ban Chỉ đạo diễn tập chỉ định. Nội dung thực binh tập trung vào xử trí một số tình huống như đánh địch tiến công hỏa lực đường không, phục kích địch, đánh địch đổ bộ đường không hoặc tập kích địch lâm thời phòng ngự; đồng thời thực hành các nội dung phòng thủ dân sự thời chiến, xử lý tình huống sạt trượt mái đê, mạch đùn, mạch sủi và cháy rừng.

Về thời gian, diễn tập được tổ chức theo 6 cụm. Cụm số 1 diễn tập trong tuần 1 tháng 10/2026; cụm số 4 trong tuần 2 tháng 10/2026; cụm số 2 và cụm số 6 lần lượt trong tuần 3 và tuần 4 tháng 10/2026. Cụm số 3 và cụm số 5 tổ chức diễn tập trong tuần 1 và tuần 2 tháng 11/2026. Các xã, phường được yêu cầu hoàn thành hệ thống văn kiện trước thời gian diễn tập 3 tuần; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết chế phục vụ diễn tập trước 2 tuần và tổ chức khớp tình huống, bồi dưỡng cho các lực lượng tham gia trước 3 tuần.

Đại tá Nguyễn Khắc Trung chủ trì hội nghị.

Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố yêu cầu các địa phương quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện bảo đảm diễn tập. Địa phương làm cụm trưởng có trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng với các xã, phường trong cụm, chuẩn bị căn cứ chiến đấu, khu vực khai mạc, bế mạc và các địa điểm thực binh.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các đơn vị phải xây dựng kịch bản, tình huống và đáp án hành động cụ thể, sát thực tế; tổ chức luyện tập, sơ duyệt, tổng duyệt nghiêm túc; bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và thông tin trong suốt quá trình chuẩn bị, thực hành diễn tập. Qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và khả năng phối hợp, xử trí tình huống của lực lượng vũ trang, các cơ quan, ban, ngành ở cơ sở.