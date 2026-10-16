Bắc Ninh: Giao mùa, số ca cúm A nhập viện tăng nhanh

Bệnh nhân N. V. S, 96 tuổi, nhập viện do cúm được 5 ngày, tiến triển tốt song vẫn phải thở oxy gọng kính.

Tại Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2, số ca cúm A điều trị nội trú tăng dần từ tháng 9 và tăng cao kể từ đầu tháng 10. Ngày 16/10, Khoa Bệnh Nhiệt đới - Tiêu hóa Nhi đang điều trị 22 bệnh nhân cúm. Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Thanh Hương, Trưởng khoa, bệnh nhân cúm rải rác nhập viện kể từ đầu năm, sang tháng 9 bắt đầu tăng nhẹ. Từ tháng 10, số ca nhập viện tăng cao. Triệu chứng phổ biến ở trẻ là sốt cao liên tục; một số trường hợp có biến chứng viêm phế quản, viêm phổi. Do được đưa khám sớm, khoa chưa ghi nhận ca cúm nặng và rất nặng.

Ở nhóm bệnh nhân người lớn, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 cũng ghi nhận số ca mắc cúm tăng cao trong 2 tuần trở lại đây. Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Thùy, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết, cuối tháng 9, số bệnh nhân cúm nội trú duy trì khoảng 6 đến 10 người thì từ nửa tháng nay, tăng hơn gấp đôi, có thời điểm số bệnh nhân lưu tại khoa lên tới 26 người. Bệnh nhân chủ yếu là người trưởng thành, người trung niên và người cao tuổi. Đáng chú ý, người bệnh trên 70 tuổi chiếm tỷ lệ gần một nửa số bệnh nhân.

Bác sĩ khoa Bệnh nhiệt đới - Tiêu hóa Nhi (Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Ninh số 2) khám cho bệnh nhi mắc cúm A.

Các triệu chứng thường gặp ở bệnh nhân cúm tại Trung tâm Bệnh nhiệt đới gồm: Sốt cao, mệt mỏi, đau nhức cơ thể, ho nhiều, ngạt mũi, chảy nước mũi và đau đầu... Nhiều trường hợp mắc cúm do lây lan từ người thân trong gia đình, sau khi thực hiện test nhanh tại nhà có kết quả dương tính và uống thuốc hạ sốt không giảm thì đến khám.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thùy, trong số hơn 20 bệnh nhân phải điều trị nội trú, có 4 bệnh nhân diễn biến nặng, chủ yếu là người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền mạn tính như suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hoặc suy tuyến thượng thận… Như trường hợp hai bệnh nhân nặng đang điều trị tại đây là ông N. V. S. (sinh năm 1930, trú ở phường Tiền Phong) và H. X. H. (sinh năm 1954, trú ở phường Bắc Giang) cùng nhập viện ngày 11/10 đều có triệu chứng chung là sốt, ho, khó thở và hiện vẫn đang phải thở oxy gọng kính. Ông H. X. H. còn có tiền sử thay van tim.

Theo số liệu thống kê dịch tễ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bắc Ninh, nếu như tuần 40 (từ ngày 1 đến 7/10), số ca mắc mới là 212 ca thì sang tuần 41 số ca mắc mới ghi nhận là 263 trường hợp.

Cùng đó, ở nhiều trường học, khu dân cư, trong gia đình, không ít trường hợp bị mắc cúm với các biểu hiện: Ho dai dẳng, nhức đầu, sốt cao... ảnh hưởng đến lao động, học tập, làm việc, sinh hoạt. Bệnh cúm lây truyền qua đường hô hấp, nguy cơ gia tăng khi người bệnh tiếp xúc gần với người khác trong không gian kín. Do đó, nguy cơ lây nhiễm trong gia đình, các trường học là vấn đề cần được lưu ý.

Trước xu hướng tiếp tục gia tăng bệnh cúm trong cộng đồng, các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin phòng cúm; đeo khẩu trang khi đến nơi đông người hoặc khi có triệu chứng hô hấp; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, che miệng khi ho, hắt hơi và vệ sinh các bề mặt thường xuyên tiếp xúc.

Khi có biểu hiện nghi mắc cúm, người bệnh nên hạn chế tiếp xúc với người khác, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền. Nếu sốt cao kéo dài, triệu chứng không thuyên giảm hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không tự ý mua và sử dụng thuốc điều trị cúm, đặc biệt là thuốc kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc tự ý dùng các loại thuốc phối hợp khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc không đúng cách có thể gây tác dụng phụ, làm tăng nguy cơ biến chứng hoặc khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp. Khi có triệu chứng nghi mắc cúm, người dân cần được nhân viên y tế tư vấn, hướng dẫn điều trị; tuyệt đối không chủ quan, tự điều trị tại nhà, nhất là đối với trẻ nhỏ, người cao tuổi và người mắc bệnh nền.