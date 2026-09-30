Bắc Ninh giao hơn 82.800 m² đất cho doanh nghiệp làm dự án nhà ở

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND giao đất cho Công ty Tất Thắng - (TNHH) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở (Khu số 3) đối ứng khai thác giá trị quyền sử dụng đất hoàn trả vốn dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm văn hóa thể thao TP Từ Sơn (cũ) theo hình thức hợp đồng BT.

Theo quyết định, UBND TP Bắc Ninh giao 82.869 m² đất tại phường Phù Khê cho Công ty Tất Thắng - (TNHH) thực hiện dự án. Khu đất đã được Chủ tịch UBND phường Phù Khê quyết định thu hồi và hoàn thành giải phóng mặt bằng theo quy định.

Trong tổng diện tích được giao, có 22.419,5 m² đất ở liền kề được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Phần diện tích còn lại gồm 15.607,5 m² đất cây xanh cảnh quan; 1.634 m² đất văn hóa; 4.653,9 m² đất giáo dục; 30.586,9 m² đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật, được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, dự án có 2.014 m² đất thương mại, dịch vụ và 5.953,2 m² đất nhà ở xã hội. Đối với các diện tích này, nhà đầu tư được giao xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Sau khi hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của dự án, Công ty Tất Thắng có trách nhiệm bàn giao cho Nhà nước các loại đất và công trình gồm đất nhà ở xã hội, đất thương mại, dịch vụ, đất cây xanh cảnh quan, đất văn hóa, đất giáo dục, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư đồng thời phải thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất được xác định đến ngày 31/12/2035. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Ninh lập ngày 04/7/2024.

Việc giao đất được thực hiện theo phương thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất, theo điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội.

Cơ sở để thực hiện việc giao đất là Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) số 01/2021/HĐBT/TS-TTTS-TTVHTTTS ký ngày 18/1/2021 giữa UBND thị xã Từ Sơn (cũ), khi đó là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được ủy quyền, với Liên danh Công ty Tất Thắng - (TNHH) và Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Thái Sơn cùng Công ty TNHH BT Trung tâm văn hóa thể thao Từ Sơn. Hợp đồng này đã được điều chỉnh, bổ sung bằng các phụ lục ký ngày 01/3/2024 và 19/8/2025.

Đối với khu đất được giao, UBND phường Phù Khê, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Tiên Phong và Công ty Tất Thắng - (TNHH) chịu trách nhiệm về diện tích đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, nguồn gốc, loại đất và kết quả bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

UBND TP Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xác định tiền sử dụng đất, chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính; Sở Xây dựng và UBND phường Phù Khê hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai dự án. Sở Tài chính thực hiện hướng dẫn thủ tục thanh toán dự án BT, kiểm tra dự án và xác định khoản phải nộp để bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa.

Công ty Tất Thắng - (TNHH) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, các khoản phí, lệ phí và tiền bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa theo quy định; đồng thời sử dụng đất đúng mục đích và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.