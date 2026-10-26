Bắc Ninh giao đất đợt 1 cho Thiên Phúc Liên Sơn làm Khu dân cư Bình Minh

Phường Đa Mai, TP Bắc Ninh. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 2885/QĐ-UBND về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất đợt 1 cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiên Phúc Liên Sơn thực hiện dự án Khu dân cư Bình Minh, tại phường Đa Mai, TP Bắc Ninh.

Theo quyết định, tổng diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng và giao cho doanh nghiệp là 114.434,8 m², tương đương hơn 11,4 ha. Đây là diện tích đã được cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất và hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.

Trong tổng diện tích trên, 32.251,8 m² là đất giao có thu tiền sử dụng đất; 82.183 m² là đất giao không thu tiền sử dụng đất, gồm đất công cộng, đất cây xanh, đất giao thông và đất hạ tầng kỹ thuật. Thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời gian hoạt động của dự án đầu tư đã được chấp thuận. Việc giao đất được thực hiện theo kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án có sử dụng đất.

Ngoài diện tích giao cho doanh nghiệp, 1.796,1 m² đất đã được thu hồi nhưng nằm ngoài chỉ giới thực hiện dự án được giao cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Bắc Giang quản lý theo quy định.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thiên Phúc Liên Sơn có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan nhận bàn giao đất trên thực địa, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai và sử dụng đất đúng vị trí, ranh giới, diện tích, mục đích, thời hạn được giao. Doanh nghiệp phải triển khai xây dựng các công trình theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, kết quả lựa chọn nhà đầu tư, hợp đồng dự án và quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

Đối với 82.183 m² đất được giao không thu tiền sử dụng đất, doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và bàn giao cho Nhà nước các công trình, diện tích thuộc trường hợp phải bàn giao theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ mời thầu, hợp đồng dự án và quy định pháp luật. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và thực hiện các giao dịch liên quan chỉ được tiến hành khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

UBND TP Bắc Ninh giao các sở, ngành và UBND phường Đa Mai theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi việc quản lý, sử dụng đất; Sở Tài chính kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện dự án và xác định khoản phải nộp để bù đắp diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định. UBND phường Đa Mai phối hợp bàn giao đất trên thực địa, giám sát việc sử dụng đất, bảo đảm dự án được triển khai đúng quy hoạch và mục đích đã được phê duyệt.