Bắc Ninh giành 7 giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy toàn quốc

Ngày 15/11, tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Công an tổ chức trao giải Hội thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh phổ thông năm 2026.

Học sinh Dương Bảo Yến, Trường Tiểu học Lan Mẫu, xã Bắc Lũng (ngoài cùng bên trái) giành giải Nhất hội thi.

Hội thi thu hút sự hưởng ứng rộng rãi của học sinh trên cả nước, với khoảng 3,9 triệu lượt học sinh, học viên tham gia vòng thi cấp tỉnh. Ban Tổ chức tiếp nhận 507 tác phẩm dự thi cấp toàn quốc, gồm 167 tranh vẽ tiểu học, 170 bài dự thi trung học cơ sở và 170 bài dự thi trung học phổ thông.

Đối với học sinh tiểu học, các thí sinh tham gia dưới hình thức thi vẽ tranh tuyên truyền. Đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông, 30 học sinh xuất sắc được lựa chọn tham gia chung kết hội thi vào ngày 14 và 15/11.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho các thí sinh.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong trường học. Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hình thành bản lĩnh, kỹ năng nhận diện nguy cơ và chủ động bảo vệ bản thân.

Qua chấm chọn, Ban Tổ chức trao tổng số 39 giải thưởng cho các thí sinh có tác phẩm xuất sắc gồm: 3 giải Nhất, 7 giải Nhì, 12 giải Ba và 17 giải Khuyến khích; trong đó, cấp tiểu học có 10 giải, cấp trung học cơ sở có 15 giải và cấp trung học phổ thông có 14 giải. Các giải thưởng nhằm ghi nhận sự sáng tạo, kiến thức pháp luật và thông điệp tuyên truyền phòng, chống ma túy của học sinh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh trao giải Ba cho các thí sinh.

Thành phố Bắc Ninh có 7 học sinh đoạt giải. Nổi bật, em Dương Bảo Yến, Trường Tiểu học Lan Mẫu, xã Bắc Lũng đoạt giải Nhất. 4 giải Nhì thuộc về các em: Tăng Diễm My (Trường Tiểu học Lan Mẫu); Nguyễn Thị Diễm Quỳnh (Trường Trung học cơ sở Tiền An); Hoàng Nguyên Vũ (Trường Trung học phổ thông Thái Thuận) và Đàm Phương Nam Hải (Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh). Em Lưu Gia Bảo (Trường Trung học cơ sở Suối Hoa) đoạt giải Ba; em Nguyễn Hương Ly (Trường Tiểu học Tân Dĩnh) đoạt giải Khuyến khích.

Hội thi là hoạt động thiết thực triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2026 - 2030. Qua đó góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, không có ma túy.