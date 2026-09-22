Bắc Ninh giành 3 Huy chương Vàng tại Giải vô địch đá cầu các đội mạnh quốc gia

Giải do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên đoàn Đá cầu Việt Nam tổ chức tại Nhà Thi đấu Bình Phú (phường Bình Phú). Giải đấu quy tụ hơn 350 vận động viên đến từ 10 tỉnh, thành phố gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Bắc Ninh và Lào Cai.

Đoàn huấn luyện viên, vận động viên đá cầu thành phố Bắc Ninh nhận giải, chụp ảnh lưu niệm.

Giải năm nay gồm hai hệ thi đấu. Ở hệ nâng cao, các vận động viên tranh tài các nội dung gồm: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội tuyển nam, đội tuyển nữ, đội tuyển 4 nam, đội tuyển 4 nữ, đồng đội đội tuyển nam, đồng đội đội tuyển nữ và đồng đội đôi nam nữ.

Hệ phong trào, gồm các nội dung: Đồng đội 3 nam, đồng đội hỗn hợp 2 nam 1 nữ và đồng đội đôi nam. Đoàn Bắc Ninh có 7 vận động viên tham dự (6 nam, 1 nữ). Kết thúc giải, các vận động viên của Bắc Ninh giành tổng số 5 huy chương các loại, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng, xếp thứ nhì toàn đoàn sau Thành phố Hồ Chí Minh. Đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ ba.

Cụ thể, 3 Huy chương Vàng của đoàn Bắc Ninh thuộc về các vận động viên: Phùng Mạnh Tú, Nguyễn Thị Uyên (nội dung đôi nam nữ); Phùng Mạnh Tú, Đặng Hồng Hiệp, Hoàng Viết Tiệp, Hà Thanh An (nội dung 3 nam, trong đó có 1 vận động viên dự bị); Phùng Mạnh Tú, Đặng Hồng Hiệp, Hoàng Viết Tiệp, Hà Thanh An, Nguyễn Văn Hậu, Trần Bảo Khiêm (nội dung 4 nam, trong đó có 2 vận động viên dự bị).

Giải đấu có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các địa phương đánh giá công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng tốt nhất tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X diễn ra vào tháng 11 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mặt khác, thông qua giải đấu, các đơn vị sẽ tuyển chọn những vận động viên có phong độ tốt nhất cho đội tuyển của tỉnh, thành phố, tạo nguồn lực lượng nòng cốt cho đội tuyển quốc gia.