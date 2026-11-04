Bắc Ninh giành 3 giải tại cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026

Phim ngắn “Cha tôi là anh hùng” do nhóm tác giả gồm Thượng tá Cao Đình Thuận, Thượng tá Lê Thành Văn và Đại úy Nguyễn Đức Minh, Công an thành phố Bắc Ninh, xây dựng và biên tập xuất sắc giành giải A ở bảng dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Tác phẩm này có sự góp mặt diễn xuất của chính cán bộ công an, người dân phường Yên Phong (trong đó có nhạc sĩ, ca sĩ Tuấn Cry đóng vai) nhằm tôn vinh những cống hiến của người chiến sĩ công an nhân dân.

Các tác giả đoạt giải tại cuộc thi sáng tạo video clip "Tổ quốc bình yên".

Ở bảng dành cho học sinh, Bắc Ninh ghi dấu ấn với 2 giải thưởng. Trong đó, tác phẩm “Một ngày mai, hai thế hệ” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Duy Phương và Bùi Thị Ngọc Huyền, học sinh lớp 10A7, Trường Trung học phổ thông Lạng Giang số 3 giành giải C. Tác phẩm “Bình yên mang dáng hình người chiến sĩ” của nhóm tác giả Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Thế Dũng, Trịnh Thùy Dung và Trịnh Thảo Nhi, học sinh lớp 10D3, Trường Trung học phổ thông Lương Tài đoạt giải Khuyến khích.

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026 được tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức nhận được 3.447 tác phẩm dự thi, trong đó có 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên; 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân. Qua các vòng tuyển chọn, 569 tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo.

Thượng tá Lê Thành Văn, Phó Phòng Công tác chính trị (Công an thành phố Bắc Ninh) cùng Đại úy Nguyễn Đức Minh, Công an phường Yên Phong với tác phẩm đoạt giải A ở bảng dành cho cán bộ công an nhân dân.

Ba giải thưởng được trao là sự ghi nhận của Ban Tổ chức đối với tinh thần sáng tạo, tâm huyết của các tác giả, nhóm tác giả đến từ thành phố Bắc Ninh. Qua đó góp phần lan tỏa những câu chuyện đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ chung tay giữ bình yên cuộc sống.

Trước đó, tại Liên hoan Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, Công an thành phố Bắc Ninh cũng đạt thành tích nổi bật với 13 giải thưởng, gồm 1 Huy chương Vàng, 5 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng và 4 Bằng khen. Công an Bắc Ninh xếp thứ ba về tổng số huy chương, sau Công an thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu kỳ liên hoan thành công nhất của đơn vị trong 15 lần tổ chức.