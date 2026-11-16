Bắc Ninh giành 2 Huy chương Vàng môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Sáng 15/11, các nội dung thi đấu đầu tiên của nhóm môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 chính thức diễn ra tại hồ Đá Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh, với phân môn Canoeing.

Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi ngày tranh tài của các môn thể thao dưới nước tại Đại hội, quy tụ những vận động viên xuất sắc đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố và ngành trên cả nước.

Vận động viên Trần Văn Danh (đoàn Bắc Ninh - đứng giữa) giành Huy chương Vàng, nội dung Kayak 1000m cá nhân nam.

Với mặt nước rộng cùng hệ thống hạ tầng gồm 9 đường đua tiêu chuẩn quốc gia, hồ Đá Bàng là địa điểm tổ chức các cuộc tranh tài ở cả ba phân môn: Canoeing, Rowing và đua thuyền truyền thống. Theo lịch thi đấu của Ban tổ chức, Canoeing là phân môn khởi tranh sớm nhất, từ ngày 15 đến 20/11, với 37 bộ huy chương được trao.

Đoàn Bắc Ninh có 7 vận động viên tham dự giải. Trong ngày 15/11, vận động viên Trần Văn Danh và Nguyễn Hoàng Duy xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung Kayak 1000m đôi nam với màn thể hiện đầy bản lĩnh (thành tích 3 phút 39 giây). Ngày 16/11, ở nội dung Kayak 1000m cá nhân nam, tay đua Trần Văn Danh đã về đích giành tấm Huy chương Vàng với thành tích 4 phút 11 giây.

Cán bộ, huấn luyện viên đoàn thể thao Bắc Ninh chúc mừng các vận động viên môn đua thuyền. (Ảnh từ phải qua trái, hàng thứ hai: Vận động viên Trần Văn Danh (thứ ba) và Nguyễn Hoàng Duy (thứ sáu) giành Huy chương Vàng nội dung Kayak 1000m đôi nam)

Theo lịch thi đấu, từ ngày 24-29/11, các vận động viên sẽ bước vào tranh tài phân môn Rowing ở 22 nội dung thi đấu bao gồm 11 nội dung dành cho nam và 11 nội dung dành cho nữ ở cự ly chuẩn 2.000m dành cho thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền 4 người và thuyền 8 người.

Đua thuyền không chỉ đòi hỏi sự chính xác về kỹ thuật, sức bền thể lực và khả năng phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên trên thuyền, các yếu tố thời tiết, sức gió và dòng chảy trên mặt hồ cũng sẽ tác động không nhỏ đến thành tích thi đấu.

Như vậy, tính đến 19 giờ (16/11), đoàn thể thao Bắc Ninh giành tổng số 5 Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, ở các môn Karate (1 Huy chương Vàng), Kickboxing (2 Huy chương Vàng), đua thuyền (2 Huy chương Vàng).