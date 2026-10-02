Bắc Ninh giành 1 danh hiệu "Nhà khoa học của nhà nông" và 3 giải sáng tạo toàn quốc

Ngày 2/10, tại thành phố Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành liên quan tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII và Trao giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI, năm 2026.

Ông Vũ Văn Nghiên (tổ dân phố Thượng, phường Tân An) đạt giải Nhất Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 2026.

Tại chương trình, Ban Tổ chức công bố quyết định công nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2026 cho 42 cá nhân tiêu biểu trong cả nước.

Thành phố Bắc Ninh vinh dự có 1 cá nhân được tôn vinh là ông Hoàng Đình Quê (tổ dân phố Quỳnh Sơn, phường Tân An). Ông Hoàng Đình Quê là nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu, làm chủ mô hình trang trại tổng hợp, có nhiều sáng kiến kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao và tích cực chuyển giao quy trình kỹ thuật cho hội viên nông dân tại địa phương.

Cán bộ, nông dân tiêu biểu của Hội Nông dân thành phố Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng các tác giả đoạt giải và cá nhân được vinh danh “Nhà khoa học của nhà nông”.

Cũng trong dịp này, Ban Tổ chức trao 24 giải Cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” toàn quốc lần thứ XI (giai đoạn 2025 - 2026).

Thành phố Bắc Ninh đoạt 3 giải, gồm: giải Nhất thuộc về ông Vũ Văn Nghiên (tổ dân phố Thượng, phường Tân An) với giải pháp “Quản lý, vận hành sản xuất trong trang trại chăn nuôi chim bồ câu Pháp thương phẩm theo hướng kinh tế tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường sinh thái đem lại hiệu quả kinh tế cao”; giải Ba thuộc về bà Hoàng Thị Nam (phường Chũ) với giải pháp “Ghép cải tạo cây táo Đài Loan và cây táo Xuân, ghép chuyển đổi cây táo Đài Loan từ gốc cây táo Xuân nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, canh tác bền vững”; giải Khuyến khích thuộc về nhóm tác giả Lương Ngọc Duy và Nguyễn Văn Quỳnh (xã Tây Yên Tử) với giải pháp “Cải tiến quy trình trồng và chăm sóc cây ba kích tím”.

Chương trình tôn vinh và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật là hoạt động thiết thực nhằm ghi nhận, biểu dương các nhà khoa học và nông dân có sáng chế, giải pháp kỹ thuật ứng dụng hiệu quả vào sản xuất nông nghiệp. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, khuyến khích nông dân chuyển đổi sang mô hình nông nghiệp tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản; đồng thời góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.