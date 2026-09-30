Bắc Ninh: Giảm việc hành chính cho giáo viên

Đối với các cuộc thi hay hồ sơ, sổ sách, hội họp theo quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp, không phù hợp thực tiễn, các nhà trường tổng hợp, đề xuất với Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm cho phù hợp.

Giáo viên Trường Tiểu học Đồng Kỳ số 1 (xã Đồng Kỳ) trao đổi chuyên môn.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hồ sơ số, sổ sách điện tử, bảo đảm dữ liệu được tạo lập một lần, sử dụng nhiều lần, liên thông, dùng chung và không làm phát sinh thêm công việc, chi phí cho giáo viên và cơ sở giáo dục, hạn chế tối đa việc yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử cùng nội dung.

Việc cắt giảm các kỳ thi, cuộc thi, sân chơi không nhằm hạn chế hoạt động giáo dục, trải nghiệm, giao lưu, phát triển phẩm chất, năng lực, năng khiếu của người học và năng lực, chuyên môn của nhà giáo. Các kỳ thi, cuộc thi, sân chơi được tổ chức phải có mục tiêu rõ ràng, thiết thực, phù hợp với chương trình giáo dục hiện hành và đối tượng tham gia, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không gây áp lực, không phát sinh chi phí bắt buộc với người học và phụ huynh.

Nhà trường tổ chức các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) phù hợp, tự nguyện, thiết thực, không biến thành kỳ thi, không sử dụng kết quả, số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng, kết quả dạy học hoặc thi đua của các tập thể, cá nhân.