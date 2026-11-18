Chủ trì hội nghị bao gồm: Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh.

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: bacninh.gov.vn

Xác định rõ cơ quan chủ trì, lộ trình và thời hạn giải quyết dứt điểm

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri cho thấy, tổng số kiến nghị được rà soát, tổng hợp, xem xét giải quyết trong kỳ báo cáo là 192 kiến nghị. Trong đó, có 33 kiến nghị từ các kỳ họp trước chuyển sang tiếp tục giải quyết, 159 kiến nghị trước, sau kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XX.

Qua phân loại, có 29 kiến nghị đã được giải quyết, 38 kiến nghị đang được giải quyết và 125 kiến nghị có nội dung giải trình, thông tin với cử tri. Nhiều kiến nghị đã có chuyển biến tích cực, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, quản lý đất đai, cấp nước sinh hoạt, giáo dục, văn hóa, an sinh xã hội và tổ chức bộ máy sau sắp xếp đơn vị hành chính...

Kết luận phiên giám sát, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh đề nghị UBND thành phố và các sở, ngành, địa phương tập trung rà soát, đánh giá thực chất tiến độ thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri. Ông Nguyễn Việt Oanh yêu cầu sau phiên giám sát, UBND thành phố phải phân loại rõ từng nhóm vấn đề, những nội dung đã hoàn thành cần báo cáo cụ thể, những nội dung đang triển khai phải xác định rõ cơ quan chủ trì, lộ trình và thời hạn giải quyết dứt điểm để thông báo công khai trên ứng dụng phản ánh kiến nghị và tại kỳ họp HĐND tới, làm cơ sở để đại biểu và cử tri giám sát.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu kết luận phiên giám sát. Ảnh: bacninh.gov.vn

Chủ tịch HĐND thành phố cũng nhấn mạnh, đối với những kiến nghị xuất phát từ thực tiễn cơ sở nhưng mang tính bao quát, liên quan đến nhiều địa phương, UBND thành phố cần chỉ đạo rà soát tổng thể, giao các sở, ngành chuyên môn chủ trì tham mưu cơ chế, giải pháp đồng bộ, tránh tình trạng xử lý manh mún, cục bộ. Đối với các vụ việc phức tạp, liên quan trực tiếp đến đất đai, quyền lợi của người dân hoặc những nội dung khó khăn, chưa thể đáp ứng ngay về nguồn lực, các cơ quan chức năng phải giải trình, trả lời thẳng thắn, rõ ràng để cử tri nắm bắt, đồng thuận...

Giải trình nhiều vấn đề nóng

Tại phiên họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Giáo dục và Đào tạo đã giải trình một số vấn đề.

Các đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước, giải pháp khắc phục đối với việc quản lý các khu đất, ô đất, lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhưng nhiều năm chưa tổ chức đấu giá để thực hiện các dự án nhà ở, thương mại dịch vụ, công trình công cộng, bãi đỗ xe; tình trạng chậm tiến độ các dự án, công trình đê điều, phòng, chống thiên tai.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Thanh Tùng phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Giải trình tại phiên họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Thanh Tùng cho biết, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn, quy trình quản lý, thường xuyên đôn đốc các địa phương rà soát, thống kê và xây dựng phương án quản lý quỹ đất. Tuy nhiên, một số địa phương chưa chủ động triển khai, chưa hoàn thành phương án quản lý đối với các thửa đất phát sinh.

Thời gian tới, Sở tiếp tục yêu cầu rà soát toàn bộ quỹ đất, hoàn thiện hồ sơ, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng đất trái phép; đồng thời tham mưu UBND thành phố phương án quản lý, xử lý phù hợp đối với từng loại đất. Về tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất, từ tháng 7/2025 đến nay, Sở đã tham mưu trình phê duyệt nhiều phương án đấu giá. Tuy nhiên, khối lượng hồ sơ lớn, quy trình thực hiện qua nhiều bước, nhiều cấp thẩm định nên tiến độ còn chậm. Sở tham mưu thí điểm phân cấp một số khâu trong quy trình đấu giá cho địa phương, trên cơ sở đánh giá hiệu quả sẽ xem xét mở rộng…

Kết luận phiên giải trình của Sở Nông nghiệp và Môi trường, ông Nguyễn Việt Oanh yêu cầu UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý đất đai và đầu tư các công trình thủy lợi, đê điều.

Đối với công tác quản lý đất đai, yêu cầu UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã, phường rà soát toàn bộ quỹ đất đang quản lý, nhất là diện tích đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và các chi nhánh quản lý. Từng khu đất phải được báo cáo cụ thể về hiện trạng, sự phù hợp với quy hoạch và phương án khai thác, sử dụng; đồng thời phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm… Đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp rà soát, cập nhật chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch phù hợp thực tế; hướng dẫn xử lý các dự án bất động sản tồn tại kéo dài; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố và Thường trực HĐND thành phố.

Cũng tại phiên giải trình, các đại biểu đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ việc sắp xếp mạng lưới trường học; bố trí trường chính, phân hiệu, điểm trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; điều kiện cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và những vấn đề phát sinh sau sắp xếp.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: bacninh.gov.vn

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng cho biết, việc sắp xếp mạng lưới trường học được triển khai theo chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch của UBND thành phố. Ngành đã phối hợp với các địa phương thực hiện đúng quy trình, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh. Việc sắp xếp thực hiện theo nguyên tắc học sinh đang học ở đâu tiếp tục học tại đó, giáo viên đang giảng dạy ở đâu tiếp tục công tác tại đó, hạn chế tối đa việc học sinh phải đi học xa hơn…

Bên cạnh đó, ngành vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng giáo viên các môn như Tin học, Mỹ thuật, Âm nhạc do nguồn tuyển hạn chế. Đối với các trường chịu ảnh hưởng bởi dự án trọng điểm, nhất là khu vực triển khai dự án sân bay Gia Bình, ngành phối hợp với địa phương bố trí địa điểm học tạm gần nơi cư trú, đồng thời triển khai giải pháp bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh, giáo viên.

Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh Nguyễn Việt Oanh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát toàn diện mạng lưới trường học, đội ngũ và điều kiện cơ sở vật chất; chú trọng mô hình quản lý tại các trường có nhiều điểm trường hoặc khoảng cách địa lý xa, bảo đảm hiệu quả quản trị và thuận lợi cho hoạt động dạy, học. Ngành cần nghiên cứu cơ cấu, định mức giáo viên phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ; chủ động xây dựng phương án phân bổ nhân lực, tránh bị động khi triển khai các chủ trương mới về tổ chức bộ máy.

Đồng thời phối hợp với các sở, ngành, địa phương đôn đốc tiến độ các đề án, dự án đầu tư cơ sở vật chất trường học; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả chính sách hỗ trợ giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách về sách giáo khoa, sữa học đường và an sinh giáo dục.