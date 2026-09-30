Bắc Ninh giám sát việc chấp hành pháp luật về cai nghiện ma túy tại phường Cảnh Thụy

Cuộc giám sát diễn ra sáng 30/9 có sự tham dự của các thành viên Ban Pháp chế, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND thành phố và đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố).

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì làm việc tại phường Cảnh Thụy.

Theo UBND phường Cảnh Thụy, tình hình tệ nạn ma túy trên địa bàn thời gian qua được kiểm soát; không có đường dây, điểm, tụ điểm liên quan đến tội phạm về ma túy. Tuy nhiên, dự báo thời gian tới tình hình tiềm ẩn phức tạp khi Khu công nghiệp Đồng Phúc, Đức Giang đi vào hoạt động.

Phường đang quản lý 18 người điều trị thuốc thay thế nghiện bằng Methadone; 28 người nghi vấn sử dụng ma túy; 2 người được quản lý sau cai nghiện…

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với Nhân dân và người nghiện ma tuý, thực hiện cai nghiện ma tuý luôn được cấp uỷ, chính quyền, Công an phường quan tâm và chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện.

Công an phường đã tiếp nhận 7 tin báo liên quan đến ma túy; xác minh làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 7 vụ với 12 bị can; ra quyết định xử lý hành chính 12 đối tượng với số tiền phạt 18 triệu đồng. Phường lập 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc.

Thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến.

Các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND, Công an phường và các đơn vị liên quan làm rõ một số nội dung: Việc bố trí lực lượng tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy và thực hiện cai nghiện trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa lực lượng công an phường với các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố trong việc theo dõi, cảm hóa, giáo dục người nghiện ma túy. Việc sử dụng nguồn ngân sách cấp cho công tác phòng, chống ma túy và hỗ trợ cai nghiện tại phường.

Các biện pháp tuyên truyền, rà soát, phát hiện, xử lý đối tượng sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy trong điều kiện trên địa bàn hình thành nhiều khu công nghiệp, thu hút lượng lớn lao động từ các địa phương đến, tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ y tế phường bảo đảm có đủ chứng chỉ về chẩn đoán, xác định tình trạng nghiện ma túy…

Đại diện Công an phường Cảnh Thụy làm rõ một số nội dung.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận những kết quả trong công tác công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy của phường; đề nghị UBND phường rà soát toàn bộ quy trình, hồ sơ, danh sách và nhiệm vụ đang thực hiện, bảo đảm phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an phường thường xuyên rà soát, cập nhật đầy đủ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai, những biến động về cư trú và tình trạng của từng trường hợp.

Đối với xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc và tiếp nhận đăng ký cai nghiện tự nguyện, thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và thời hạn theo quy định mới; trường hợp phát sinh phải có phương án xử lý cụ thể, không để lúng túng, chậm trễ do thiếu điều kiện hoặc chưa rõ trách nhiệm.

Triển khai đầy đủ Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, rà soát đúng đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ; bảo đảm chính sách đối với cai nghiện tự nguyện, quản lý sau cai, xây dựng địa bàn không ma túy và lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm ma túy được thực hiện kịp thời, đúng quy định.

UBND phường Cảnh Thụy tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn giám sát, tiếp thu phát huy những kết quả đã đạt được; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đã được đoàn chỉ ra; tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, bảo đảm các quy định, chính sách được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng đối tượng và thực chất.