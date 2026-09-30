Bắc Ninh: Giám sát việc chấp hành cai nghiện ma túy tại phường Võ Cường

Cuộc giám sát diễn ra chiều 30/9, do đồng chí Đặng Hồng Chiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Đặng Hồng Chiến chủ trì.

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường báo cáo: Địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, hoạt động thương mại, dịch vụ, công nghiệp phát triển sôi động, đặt ra yêu cầu cao trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phòng, chống tệ nạn ma túy.

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo 138, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy cùng các tổ công tác khảo sát, cai nghiện tự nguyện và quản lý sau cai tại cơ sở.

Trên địa bàn hiện có 23 người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, trong đó 22 người ngoài xã hội và 1 người đang chấp hành án tại trại giam. Toàn phường có 3 người sử dụng trái phép chất ma túy đang được quản lý ngoài xã hội; 13 người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, trong đó 10 người ngoài xã hội và 2 người đang ở trại tạm giam. Một trường hợp đã được đưa ra khỏi danh sách quản lý sau cai do có việc làm ổn định và hết thời hạn quản lý.

Từ ngày 1/7/2025 đến 30/6/2026, trên địa bàn phường không ghi nhận trường hợp người nghiện đã cai nghiện tái nghiện trở lại.

Phường đã lập 11 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy được chú trọng. Phường tổ chức 11 buổi tuyên truyền trực tiếp với gần 5.000 người tham gia; xây dựng các video và đăng tải các tin, bài trên cổng thông tin điện tử, Facebook, Zalo của phường, thu hút khoảng 10 nghìn tài khoản theo dõi.

Thành viên Tổ giám sát nêu ý kiến.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống ma túy và quản lý sau cai nghiện vẫn còn một số khó khăn: Địa bàn có quy mô dân số đông và biến động liên tục, tập trung nhiều người từ địa phương khác đến làm ăn, sinh sống, gây khó khăn cho việc theo dõi, nắm bắt tình hình; tội phạm có xu hướng trẻ hóa; phương thức hoạt động ngày càng kín đáo, nhỏ lẻ; nhận thức về pháp luật của một bộ phận người dân, đặc biệt là tầng lớp thanh thiếu niên còn hạn chế…

UBND phường Võ Cường kiến nghị với Tổ giám sát và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện đối với công tác phòng, chống may túy; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện chính sách tại cơ sở. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý hồ sơ đối tượng và phân bổ, quản lý kinh phí hỗ trợ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao tính chính xác và hiệu quả quản lý..

Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Hồng Chiến đề nghị phường Võ Cường tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo mới về phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường giải trình làm rõ một số nội dung.

Trước đặc thù địa bàn tập trung đông người nước ngoài, có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ có điều kiện, đồng chí yêu cầu phường tăng cường công tác quản lý địa bàn, chủ động kiểm tra, rà soát nhằm phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, phường cần theo dõi sát số người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp dương tính theo quy định.

Đề nghị UBND phường chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cái nghiện ma tuý, quản lý sau cai nghiện ma tuý, phong trào xây dựng địa bàn không ma tuý trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý thuộc Công an thành phố Bắc Ninh.

Lực lượng Công an khẩn trương tham mưu ban hành quyết định phân công rõ cán bộ, người trực tiếp quản lý, hỗ trợ đối tượng theo định mức cụ thể để làm căn cứ thực hiện tốt các chế độ, chính sách; tăng cường phổ biến, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách nhằm sớm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.