Bà Ngụy Thị Tuyến, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố cùng đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính tham gia buổi kiểm tra, giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Bắc Ninh Ngụy Thị Tuyến quán triệt nội dung làm việc tại xã Sơn Động. Ảnh: Bảo Long

Huy động nguồn lực trong nhân dân

Thành phố Bắc Ninh hiện còn hơn 4.200km đường xã, thôn, ngõ, ngách cần đầu tư, trong đó nhu cầu cứng hóa mới khoảng 1.500km. Đây là khối lượng rất lớn, đòi hỏi nguồn lực không chỉ từ ngân sách Nhà nước, mà cần tiếp tục khơi dậy nguồn lực trong Nhân dân.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Hội đồng nhân dân TP. Bắc Ninh đã ban hành Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND, ngày 16/7/2026 quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2026-2030; UBND thành phố ban hành Quyết định số 837/QĐ-UBND, ngày 18/6/2026 về Đề án hỗ trợ xây dựng các tuyến đường giao thông, giai đoạn 2026-2030. Đây là chủ trương, chính sách quan trọng, tạo cơ sở để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Ban Thường trực MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức Lễ phát động Phong trào “Toàn dân đoàn kết tham gia hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông”. Đến nay, toàn thành phố đã có 8.107 hộ gia đình hiến 494.803m2 đất trên tổng số 1.043 tuyến đường.

Xác định xây dựng đường giao thông nông thôn là khâu đột phá trong phát triển kết cấu hạ tầng, ngay sau khi Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố được ban hành, cấp ủy, chính quyền xã, phường: Sơn Động, Yên Định và Phượng Sơn đã khẩn trương ban hành kế hoạch, kiện toàn Ban Chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền và huy động sự tham gia của nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu triển khai.

Đoàn giám sát trao đổi với người dân tại tuyến đường khu Chao, thôn Đình, xã Sơn Động đang được triển khai xây dựng. Ảnh: Bảo Long

Tại xã Sơn Động, đã khởi công 6 tuyến với tổng chiều dài 9,6 km, hoàn thành 5,4 km mặt đường bê tông dày 18 cm, bề rộng mặt đường 3,5 m theo đúng thiết kế mẫu; nhân dân hiến 6.500 m2 đất, đóng góp 2,3 tỷ đồng. Toàn bộ các tuyến đều thành lập Ban giám sát cộng đồng do nhân dân bầu, tham gia giám sát vật liệu, khối lượng và chất lượng công trình.

Tại xã Yên Định đã khởi công 5 tuyến đường với tổng chiều dài 7,8 km, trong đó đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 4,2 km; nhân dân hiến 4.200 m2 đất, tháo dỡ 1.150 m tường rào và đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng cùng hàng nghìn ngày công lao động.

Phường Phượng Sơn đã hoàn thành 350m tuyến đường mẫu để các thôn đồng loạt triển khai; tổ chức san gạt tạo mặt bằng và đôn đốc các đơn vị triển khai đồng loạt các tuyến đường; phấn đấu cơ bản hoàn thành toàn bộ 27km đường đăng ký trong năm 2026.

Đoàn giám sát trao đổi với người dân hiến đất làm đường, thôn Cẩm Đàn, xã Yên Định. Ảnh: Bảo Long

Khắc phục khó khăn, cùng làm cùng hưởng lợi

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai còn gặp một số khó khăn. Nhiều tuyến đường đi qua khu dân cư, phải di dời tường rào, cổng ngõ, cây cối và công trình phụ trợ nên việc thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ mất nhiều thời gian. Giá vật liệu xây dựng có thời điểm biến động, một số mỏ vật liệu ở xa làm chi phí vận chuyển tăng, trong khi mức hỗ trợ của Nghị quyết được xác định theo khung chung. Nguồn vốn đối ứng của hai xã còn hạn chế, một số tuyến phải điều chỉnh tiến độ; thời tiết mưa kéo dài cũng ảnh hưởng đến thi công và công tác nghiệm thu…

Các xã, phường đã kiến nghị thành phố và các sở, ngành liên quan quan tâm bố trí nguồn vốn hỗ trợ kịp thời, bảo đảm đúng tiến độ; hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ nghiệm thu công trình nông thôn. Có phương án điều chỉnh, bổ sung mức hỗ trợ phù hợp với các tuyến có địa hình khó khăn, chiều dài lớn và các tuyến phải xử lý nền đất yếu…

Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Đập Cáp đi cầu phao An Phú, TDP An Phú, phường Phượng Sơn. Ảnh: Bảo Long

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ TP. Bắc Ninh Ngụy Thị Tuyến ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã, phường; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp nguồn lực xây dựng đường giao thông nông thôn. Đồng thời khẳng định, Nghị quyết số 15 của HĐND thành phố là chủ trương đúng đắn, thiết thực, hợp lòng dân, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, chung sức thực hiện; đẩy nhanh tiến độ các dự án, các tuyến đường đã được phê duyệt, đưa vào hoạt động trước Tết Nguyên đán 2027; nghiên cứu mở rộng mặt đường, đầu tư xây dựng các tuyến nhánh đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản trong tương lai. Cùng với đó, cần thực hiện chỉnh lý hồ sơ đất đai theo phương châm làm đến đâu gọn đến đó; tăng cường giám sát cộng đồng, lưu trữ đầy đủ hồ sơ, nhật ký thi công, bảo đảm thanh quyết toán đúng quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực MTTQ TP. Bắc Ninh cũng đề nghị các sở, ngành tăng cường hỗ trợ các địa phương thủ tục quyết toán, hồ sơ chỉnh lý đất đai; nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với các xã miền núi, địa bàn đặc biệt khó khăn, nơi điều kiện kinh tế còn hạn chế, dân cư thưa thớt, chiều dài đường giao thông lớn để giảm gánh nặng đóng góp, bảo đảm công bằng trong quá trình triển khai Nghị quyết, với tinh thần hài hòa lợi ích nhà nước và Nhân dân; nhà nước hỗ trợ, nhân dân đồng thuận, cùng làm và cùng hưởng lợi.