Bắc Ninh: Giám sát công tác cai nghiện ma túy tại phường Kép

Sáng 28/9, Tổ giám sát số 2, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố tiến hành giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại phường Kép. Đồng chí Đặng Hồng Chiến, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Đặng Hồng Chiến chủ trì cuộc giám sát.

Trên địa bàn phường Kép hiện có 38 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (trong đó 31 người ngoài xã hội, 5 người đang chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, 2 người đang chấp hành án phạt tù). Số người thuộc diện quản lý sau cai tại nơi cư trú là 20 người (6 người đã hết hạn quản lý); 5 người sử dụng trái phép chất ma túy. Đa số đối tượng trong danh sách theo dõi là nam giới, không có nghề nghiệp và công việc ổn định.

Thời gian qua, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; thành lập Tổ quản lý người sau cai tại nơi cư trú và Tổ công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng. Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, quản lý chặt chẽ di biến động của các đối tượng.

Từ 1/7/2025 đến 30/6/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 12 vụ án phạm tội về ma túy liên quan đến phường. Qua công tác xét nghiệm, xác định tình trạng nghiện, đã hoàn thiện hồ sơ và đưa 5 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc tại. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được tăng cường tại trường học, khu dân cư.

Địa phương chủ động nắm bắt tâm tư, phối hợp với gia đình động viên người sau cai ổn định tư tưởng, phòng tái nghiện; tích cực phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi nhằm tạo điều kiện cho các trường hợp đủ điều kiện tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế. Gắn kết chặt chẽ giữa đấu tranh triệt xóa tội phạm ma túy với công tác cai nghiện.

Tuy nhiên, việc rà soát, theo dõi người nghiện còn gặp nhiều trở ngại do đối tượng thường xuyên thay đổi nơi cư trú hoặc đi làm ăn xa. Công tác phối hợp giữa Công an phường với một số cơ quan, ban, ngành và tổ chức có liên quan chưa thường xuyên. Một số nội dung chưa được xác định rõ trách nhiệm, nhất là trong tư vấn tâm lý, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và hỗ trợ sinh kế.

Tình trạng tái nghiện, tái sử dụng trái phép chất ma tuý vẫn xảy ra. Một bộ phận cán bộ chưa được đào tạo, tập huấn chuyên sâu về các lĩnh vực đặc thù của công tác cai nghiện.

Các thành viên Tổ giám sát số 2 khảo sát thực tế tại cơ sở điều trị Methadone - Trạm Y tế Kép

Kết luận giám sát, đồng chí Đặng Hồng Chiến đề nghị phường Kép khẩn trương khắc phục một số hạn chế được chỉ ra qua giám sát, nhất là việc lập, quản lý hồ sơ người nghiện, người sau cai nghiện; rà soát, đối chiếu, bảo đảm số liệu quản lý thống nhất, chính xác. Các bộ phận chuyên môn cần phối hợp chặt chẽ hơn, phân công rõ trách nhiệm trong quản lý người sau cai tại nơi cư trú; tư vấn, hỗ trợ tâm lý, đào tạo nghề, tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế.

Địa phương cần tiếp tục quản lý chặt chẽ biến động của người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện đầy đủ quy trình xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ cai nghiện; bảo đảm 100% trường hợp được xác định nghiện mới được áp dụng hình thức cai nghiện phù hợp.

Tăng cường tuyên truyền, tư vấn để người nghiện, người sau cai và gia đình hiểu rõ các chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách tín dụng ưu đãi, qua đó tạo điều kiện để người sau cai có việc làm, ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện.

Đồng chí Đặng Hồng Chiến cũng đề nghị phường Kép quan tâm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai; thường xuyên trao đổi, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Đối với công tác điều trị Methadone, thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn trong cấp phát, sử dụng thuốc; những khó khăn, bất cập phát sinh phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn để được hướng dẫn, xử lý.

Đồng chí Hoàng Mạnh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kép giải trình làm rõ một số nội dung.

Trên cơ sở kết quả giám sát, Tổ giám sát đề nghị UBND phường tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo, thống nhất số liệu và tập trung khắc phục những tồn tại được chỉ ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai và giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.