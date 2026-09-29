Bắc Ninh giám sát chất lượng an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản

Để phục vụ công tác kiểm dịch, Chi cục lấy mẫu máu lợn xét nghiệm vi rút gây bệnh Dịch tả lợn châu Phi và lở mồm long móng. Kết quả phân tích, các mẫu lấy đều âm tính với vi rút gây bệnh, đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch ra khỏi địa bàn thành phố.

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản kiểm tra cơ sở giết mổ gia cầm tại phường Ninh Xá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện lấy 8 mẫu thực phẩm (4 mẫu thịt, 4 mẫu rau các loại) gửi đi phân tích các chỉ tiêu về hóa học và vi sinh. Kết quả phân tích, các mẫu đều đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm. Các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra 8 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản theo kế hoạch...

Chi cục phối hợp với Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm của tỉnh kiểm tra chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại 12 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua kiểm tra đã phát hiện 1 cơ sở vi phạm và chuyển cơ quan có thẩm quyền địa phương xử lý hành chính theo quy định.