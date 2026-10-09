Bắc Ninh: Giám sát chặt công tác đào tạo lái xe sau vụ tai nạn khiến thầy dạy lái tử vong

Kiểm tra xe kỹ trước khi vận hành

Như thường lệ, trước khi sử dụng xe ô tô để dạy các học viên tập lái, ông Diêm Đăng Quang, thầy dạy lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp quốc tế ICO (Bắc Ninh) tiến hành kiểm tra các bộ phận quan trọng để đảm bảo an toàn khi vận hành.

Ông Diêm Đăng Quang, thầy dạy lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp quốc tế ICO (Bắc Ninh) kiểm tra xe tập lái trước khi dạy các học viên.

"Những chi tiết được tôi kiểm tra kỹ là bộ phận động cơ, dầu máy, nước làm mát, đặc biệt là phần phanh phụ được kiểm tra, vận hành thử kỹ lưỡng bởi đây là bộ phận đặc biệt quan trọng có chức năng dừng xe khi học viên không làm chủ được tay lái, tốc độ của xe", ông Quang nói.

Ông Diêm Đăng Quang cho biết: "Học viên, nhất là những người mới học, thì kỹ năng lái và xử lý tình huống trên đường của họ còn yếu và thiếu. Chính vì thế thầy dạy phải tập trung cao độ, chú ý đến diễn biến trên đường, tâm lý, hành động của học viên, từ đó đưa ra hướng xử lý nhanh nhất và phù hợp nhất nếu không may gặp sự cố", ông Quang nói.

Ngày 8/10, UBND thành phố Bắc Ninh ban hành văn bản tăng cường quản lý hoạt động đào tạo lái xe sau khi vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tập lái và xe khác xảy ra tại đường ĐT.276 (đoạn dẫn đi cầu Kinh Dương Vương qua thôn Thượng, xã Phật Tích) ngày 26/9 khiến giáo viên dạy lái xe tử vong, học viên bị thương. UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì rà soát, đánh giá điều kiện và quy mô hoạt động của các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn, tập trung vào cơ sở vật chất, điều kiện hoạt động, lưu lượng đào tạo được cấp, số lượng học viên, đội ngũ giáo viên, số lượng và tình trạng phương tiện, địa điểm đào tạo, việc tổ chức thực hành lái xe trên đường và chấp hành các quy định của pháp luật.

Còn ông Nguyễn Hồng Thái, thầy dạy lái xe của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Ninh thì cho hay, để xe tập lái di chuyển trên đường an toàn, yếu tố tuân thủ các bước đào tạo là hết sức quan trọng.

"Trước khi học lái trên đường giao thông, học viên buộc phải trải qua phần học lý thuyết với những quy tắc, biển báo giao thông, sau đó là bước làm quen với các bộ phận như vô lăng, chân phanh, cần số… tiếp đến học viên sẽ được học lái trong sân tập của trường.

Phải tuân thủ nghiêm những bước này thì các học viên mới nắm vững được các kỹ năng lái xe, kiến thức pháp luật giao thông, từ đó hạn chế được những rủi ro không đáng có khi tập trên đường giao thông", ông Thái nói.

Thực hiện nghiêm các quy định về ATGT

Ông Đỗ Thanh Sơn, Phó giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Đào tạo và sát hạch lái xe Bắc Ninh cho biết, sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Sở Xây dựng và UBND thành phố Bắc Ninh về tăng cường quản lý hoạt động đào tạo lái xe, đơn vị đã quán triệt đến từng thầy dạy và các học viên đang theo học chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của trung tâm.

"Trước khi có công văn chỉ đạo của Sở và UBND thành phố, chúng tôi cũng thường xuyên quán triệt thầy dạy và các học viên tuân thủ nghiêm các nội quy, quy định của trung tâm, sau khi có sự chỉ đạo này chúng tôi càng quán triệt sâu sắc hơn. Cụ thể, yêu cầu giáo viên trực tiếp hướng dẫn, giám sát học viên trong suốt phiên học, tuyệt đối không để học viên tự tổ chức thực hành lái xe khi không có giáo viên giám sát", ông Sơn nói và cho biết, nếu thầy dạy vi phạm nội quy, tùy theo mức độ sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng.

Bắc Ninh tăng cường siết chặt các quy định về xe tập lái.

Ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp quốc tế ICO (Bắc Ninh) thì thông tin, đơn vị cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động tăng cường bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo thực hành lái xe ô tô.

"Nội dung của kế hoạch đi sâu vào các quy định nhằm tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối, kiên quyết không để giáo viên hoặc học viên sử dụng đồ uống có cồn, chất ma túy và các chất kích thích bị cấm trước và trong quá trình đào tạo.

Thực hiện nghiêm các quy định khi chạy đường cao tốc, trong đó, chỉ tổ chức cho học viên thực hành trên đường cao tốc khi học viên đã đủ kỹ năng, kinh nghiệm. Tuyệt đối không tổ chức tập lái trên các tuyến đường cao tốc phân kỳ đầu tư và tại làn xe số 1 (làn sát dải phân cách giữa) theo đúng quy định", ông Tuấn cho biết.

Ngày 5/10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam về tăng cường chất lượng, bảo đảm an toàn trong công tác đào tạo lái xe, Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh đã ban hành văn bản 9206/SXD-VTATGT yêu cầu các cơ sở đào tạo lái xe ô tô trên địa bàn tăng cường rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức đào tạo thực hành lái xe; chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và tai nạn giao thông. Theo đó, yêu cầu tập trung vào 4 nhóm nội dung trọng tâm là: Chú trọng an toàn trong đào tạo thực hành trên đường; Rà soát phương tiện, thiết bị và điều kiện phục vụ đào tạo; Bổ sung các tình huống thực tế vào giáo trình, chương trình đào tạo; Tăng cường quản lý, giám sát dữ liệu đào tạo.