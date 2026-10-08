Bắc Ninh: Giám sát an toàn thực phẩm tại các trường học trong tháng 10

Ngày 8/10, Sở Y tế thành phố Bắc Ninh ban hành Quyết định số 2087/QĐ-SYT về việc giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục và một số cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn, nước uống cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm 2026.

Một bữa ăn bán trú của học sinh Trường Trung học cơ sở Tiền An (phường Kinh Bắc).

Theo quyết định, đơn vị được giám sát là các cơ sở giáo dục có bếp ăn tập thể, căng tin, tổ chức ăn bán trú, nội trú theo danh sách được lựa chọn; đồng thời, một số cơ sở trực tiếp cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn, nước uống cho trường học cũng sẽ được giám sát trên cơ sở kết quả truy xuất nguồn gốc tại các trường.

Thời điểm giám sát được xác định từ ngày 5/9/2026 đến thời điểm tiến hành giám sát. Trong trường hợp cần thiết, đoàn giám sát có thể xem xét các thông tin, tài liệu liên quan trước hoặc sau thời kỳ này.

Sở Y tế thành phố Bắc Ninh thành lập 3 đoàn giám sát để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thành phần các đoàn gồm cán bộ Chi cục An toàn thực phẩm, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa - Xã hội của UBND các xã, phường được mời tham gia.

Có 17 trường học trên địa bàn thành phố được lựa chọn để triển khai giám sát ban đầu. Việc giám sát tiếp theo tại cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn, nước uống được thực hiện trên cơ sở kết quả truy xuất, đánh giá nguy cơ và trong phạm vi thẩm quyền theo quy định.

Thành viên đoàn liên ngành kiểm tra khu vực chế biến một bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn phường Bắc Giang. (Ảnh tư liệu)

Hoạt động giám sát an toàn thực phẩm tại các nhà trường nhằm chủ động đánh giá thực trạng chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, căng-tin và các đơn vị cung cấp suất ăn, nước uống ngay khi các trường vừa bước vào năm học mới. Qua đó, cơ quan chức năng kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ, tồn tại về cơ sở vật chất, dụng cụ hay quy trình chế biến để hướng dẫn khắc phục, phòng ngừa tối đa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các sự cố liên quan đến sức khỏe học sinh.

Đồng thời, công tác giám sát giúp thực hiện truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm và nước uống đang được đưa vào nhà trường, nhận diện các sản phẩm hoặc cơ sở tiềm ẩn rủi ro để tiếp tục theo dõi, kiểm tra và xử lý theo quy định. Đây cũng là dịp nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Ban giám hiệu, người trực tiếp chế biến và các nhà cung ứng đối với sự an toàn của bữa ăn học đường.