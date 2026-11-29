Cơ quan điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2022, Nguyễn Nhật Linh sử dụng tư cách Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhật Thành và Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất động sản Trung Thành Land để kêu gọi các cá nhân góp vốn đầu tư bất động sản.

Linh đưa ra thông tin về việc hợp tác kinh doanh, đầu tư các dự án khu dân cư, dịch vụ thông qua việc ký kết hợp đồng góp vốn. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các dự án được giới thiệu đều chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi huy động tiền, Linh bị xác định đã sử dụng số tiền này để trả nợ cũ và chi tiêu cá nhân, không thực hiện mục đích đầu tư như cam kết.

Với thủ đoạn trên, Nguyễn Nhật Linh bị cáo buộc chiếm đoạt của 4 cá nhân gồm anh N.Đ.T., anh P.T.M., chị Đ.T.L. và anh T.V.C. tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 27/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Linh. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.