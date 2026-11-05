Bắc Ninh: Giám đốc Công ty TNHH MH 163 và người đứng sau bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Hai bị can gồm Nguyễn Đức Thắng (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Xương Giang, phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh) và Ngô Thị Lưu (sinh năm 1992, trú tại thôn Liên Sơn, xã Tân Dĩnh, thành phố Bắc Ninh).

Khởi tố 2 bị can Nguyễn Đức Thắng và Ngô Thị Lưu về tội trốn thuế. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, từ tháng 8/2023, Nguyễn Đức Thắng thuê Ngô Thị Lưu đứng tên pháp lý làm Giám đốc Công ty TNHH MH 163, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trong giai đoạn 2023-2025, Thắng bị xác định đã chỉ đạo Lưu nâng khống các khoản chi phí của doanh nghiệp nhằm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Để thực hiện, Lưu sử dụng chứng từ, tài liệu không phản ánh đúng bản chất giao dịch, hạch toán khống tiền lương của người lao động không có thật và chi phí thuê xe không có thật vào các khoản được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Hành vi này nhằm làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm 2023, 2024 và 2025, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng; đồng thời khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Thị Lưu để điều tra về tội “Trốn thuế”.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công ty TNHH MH 163 chính là doanh nghiệp được chỉ định thực hiện dự án khẩn cấp công trình cống Lỉnh thuộc địa bàn xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó, công trình này từng bị phản ánh có hiện tượng bên trong xuất hiện vật liệu xốp.