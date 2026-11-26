Mất hàng chục phút để qua vòng xuyến

Những ngày cuối tháng 11, có mặt tại ngã tư đường Trần Phú - Lý Thái Tổ (vòng xuyến cột đồng hồ phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh), PV Báo Xây dựng ghi nhận tình trạng giao thông đi lại khó khăn trong giờ cao điểm sáng và chiều tối diễn ra thường xuyên.

Vòng xuyến cột đồng hồ phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm.

"Từ năm ngoái đến nay, tình trạng ùn tắc ngày càng xảy ra thường xuyên ở khung giờ cao điểm sáng và chiều. Những hôm trời mưa đúng thời điểm tan tầm thì ùn tắc kéo dài cả cây số trên đường Trần Phú và đường Lý Thái Tổ.

Là người thường xuyên đi qua đây nên tôi cố gắng tránh đi qua vòng xuyến cột đồng hồ vào giờ cao điểm", ông Lương Văn Hồng, tài xế taxi thường xuyên di chuyển trên địa bàn phường Từ Sơn thông tin.

Ông Đỗ Văn Quang (trú tại khu phố Phù Lưu, phường Từ Sơn) cho biết, những lúc cảnh sát giao thông chưa kịp đến điều tiết giao thông thì phải mất hàng chục phút mới qua được vòng xuyến này.

"Giờ tan tầm, lượng phương tiện giao thông lớn đổ về, ai cũng muốn đi trước để được việc của mình nên ùn lại càng ùn. Những lúc cảnh sát giao thông chưa kịp có mặt để điều tiết thì lái ô tô qua đây mất hàng chục phút, rất sốt ruột", ông Quang nói.

Để tránh tình trạng ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên cử cán bộ, chiến sĩ ra làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng tại ngã tư cột đồng hồ Từ Sơn.

"Buổi sáng từ 7h - 8h, buổi chiều từ 16h30 - 18h, tại ngã tư cột đồng hồ Từ Sơn thường xuyên xảy ra tình trạng phương tiện đi lại khó khăn.

Đây là điểm giao giữa đường Trần Phú và Lý Thái Tổ, hai tuyến đường huyết mạch nối Bắc Ninh và Hà Nội, đồng thời kết nối với cao tốc Hà Nội - Bắc Giang và các khu công nghiệp lớn như VSIP, Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn. Vì thế, lượng phương tiện lưu thông vào giờ cao điểm rất đông.

Để giảm thiểu tình trạng ùn tắc kéo dài, chúng tôi thường bố trí hai đến ba cán bộ, chiến sĩ điều tiết, phân luồng giao thông", đại úy Nguyễn Trọng Tiến, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh) cho hay.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh thường xuyên có mặt tại vòng xuyến cột đồng hồ phường Từ Sơn ở khung giờ cao điểm để phân luồng, điều tiết giao thông.

Đại úy Tiến cho biết, để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm tại đây thì cần giảm bán kính vòng xuyến, mở rộng các nhánh rẽ ở ngã tư.

"Mật độ phương tiện giao thông tăng cao, vì thế hạ tầng cần phải được nâng cấp, mở rộng, từ đó giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm", đại úy Nguyễn Trọng Tiến nói.

Sẽ mở rộng ngã tư trong quý I/2027

Trước thực tế giao thông thường xuyên ùn tắc tại vòng xuyến cột đồng hồ phường Từ Sơn, Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan hữu quan như UBND phường Từ Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông tham gia ý kiến về phương án tổ chức giao thông tại nút giao này.

Cụ thể, Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là tháo dỡ vòng xuyến, dịch chuyển cột đồng hồ hiện hữu đến vị trí thích hợp; tổ chức lại giao thông bằng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, vạch sơn và biển báo theo quy định.

Phương án thứ hai là thu hẹp, giảm bán kính vòng xuyến khoảng 2m so với hiện trạng, giữ nguyên cột đồng hồ; mở rộng các nhánh rẽ giữa đường Trần Phú và đường Lý Thái Tổ.

Bình đồ ngã tư đường Trần Phú - Lý Thái Tổ (phường Từ Sơn, thành phố Bắc Ninh).

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó chủ tịch UBND phường Từ Sơn cho biết, vòng xuyến cột đồng hồ được đầu tư, xây dựng từ năm 2020, đây được coi là biểu tượng mới của thành phố Từ Sơn trước đây, nay là phường Từ Sơn.

"Chính vì thế, phường nghiêng về phương án thứ hai, thu hẹp, giảm bán kính vòng xuyến khoảng 2m so với hiện trạng, giữ nguyên cột đồng hồ, bởi đây là biểu tượng mới của Từ Sơn. Việc giảm bán kính vòng xuyến và mở rộng các nhánh rẽ cũng mang lại hiệu quả trong việc giảm ùn tắc giao thông ở đây", ông Hưng nói.

Đồng quan điểm này, trung tá Nguyễn Văn Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Bắc Ninh) cho hay, việc mở rộng ngã tư, thu hẹp vòng xuyến sẽ tạo không gian cho các phương tiện giao thông lưu thông qua đây.

"Lưu lượng phương tiện giao thông qua đường Trần Phú - Lý Thái Tổ chỉ đông trong giờ cao điểm. Nếu mở rộng được các nhánh rẽ và thu hẹp vòng xuyến cột đồng hồ sẽ giảm ùn tắc trong giờ cao điểm", trung tá Hùng nói.

Ông Trần Mạnh Cường, Phó trưởng phòng Quản lý hạ tầng, Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh cho biết, nếu thống nhất được một trong hai phương án trên, việc mở rộng nút giao này sẽ được triển khai vào đầu năm 2027.

"Khi chốt xong phương án, chúng tôi sẽ đưa vào kế hoạch bảo trì năm 2027 và thực hiện ngay trong quý I", ông Cường nói.