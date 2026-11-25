Chiều 25/11, đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố về việc xây dựng danh mục các bài toán lớn, cấp thiết đặt ra tại các khu công nghiệp giai đoạn 2026 - 2030. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu tại buổi làm việc.

Theo quy hoạch được duyệt, toàn thành phố có 72 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 21.520 ha; lũy kế đến nay có 42 khu được phê duyệt chủ trương đầu tư (tăng 7 khu công nghiệp so với cùng kỳ năm 2025), diện tích khoảng 12.425ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 51,72%.

Trong số này, hiện có 25 khu công nghiệp đi vào hoạt động với 2.319 dự án còn hiệu lực, 2.106 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm cho hơn 656.500 lao động.

Sau 11 tháng năm 2026, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt giá trị sản xuất công nghiệp 1,936 triệu tỷ đồng, doanh thu hơn 2,267 triệu tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 22.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,36 tỷ USD, vượt xa mục tiêu thu hút từ 1,6 tỷ USD trở lên đã đề ra; vốn đầu tư thực hiện đạt 1,78 tỷ USD. 100% khu công nghiệp đang hoạt động đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố thông tin tình hình hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh những kết quả, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thẳng thắn chỉ ra các nhóm “điểm nghẽn” đang đặt ra thách thức cho mục tiêu phát triển bền vững và thu hút đầu tư công nghệ cao. Trong đó, hạ tầng thiết yếu chưa theo kịp tốc độ phát triển; liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa còn lỏng lẻo, tỷ lệ nội địa hóa thấp; thiếu hạ tầng khu công nghiệp chuyên biệt phục vụ ngành bán dẫn, công nghệ cao. Cùng với đó là thiếu hụt nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cũng như lao động phổ thông; áp lực về an toàn môi trường, hóa chất, phòng cháy chữa cháy; dữ liệu quản lý còn phân tán…

Để tháo gỡ cơ bản các rào cản trên, Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố đề xuất danh mục 9 bài toán lớn, chia thành 4 nhóm ưu tiên thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 gồm: Bảo đảm cấp điện và xử lý ùn tắc giao thông; dùng chung dữ liệu điều hành, giám sát môi trường và phòng ngừa sự cố; phát triển nhà cung ứng nội địa và nhân lực theo nhu cầu thực tế; chuẩn bị hạ tầng chuyên biệt cho công nghiệp công nghệ cao.

Các đại biểu thảo luận, làm rõ nội dung các “điểm nghẽn”, những vấn đề cần giải pháp tổng thể (bảo vệ môi trường, hạ tầng thoát nước, xây dựng chuỗi cung ứng, nhà ở cho công nhân, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ thống dữ liệu dùng chung, phát triển kinh tế tầm thấp…). Đồng thời đề xuất sự tham gia của các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học cùng giải quyết các “bài toán lớn” trong lĩnh vực phát triển công nghiệp của thành phố…

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố thảo luận các nội dung liên quan đến ngành.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường nhấn mạnh, để các bài toán khoa học, công nghệ thực sự đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu công nghiệp và các sở, ngành cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Xây dựng nền tảng dữ liệu số dùng chung, coi đây là nhiệm vụ nền tảng, phải đi trước một bước. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố phối hợp với các sở, đơn vị liên quan nghiên cứu nâng cấp hệ thống thông tin khu công nghiệp hiện có; chuẩn hóa, thống nhất dữ liệu và sử dụng chung các bộ mã định danh; bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu theo kiến trúc chung, tránh trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Rà soát, tinh gọn và phân loại các bài toán được đề xuất; chỉ lựa chọn những bài toán thực sự lớn, có tính liên ngành, liên lĩnh vực, cần sự tham gia nghiên cứu của các viện, trường, nhà khoa học và doanh nghiệp. Mỗi bài toán phải xác định rõ địa chỉ ứng dụng, tiêu chí đánh giá, sản phẩm đầu ra và hiệu quả cụ thể, nhất là đóng góp vào nâng cao năng lực quản lý, chất lượng điều hành của thành phố và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối chủ trì, chịu trách nhiệm về chất lượng danh mục bài toán lớn; chủ động phối hợp với các viện, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất, sắp xếp thứ tự ưu tiên triển khai. Trước mắt, lựa chọn khoảng 2-3 bài toán đủ điều kiện để triển khai trong năm 2027. Ban Quản lý các Khu công nghiệp hoàn thiện báo cáo, thống nhất số liệu, chuẩn hóa dữ liệu, phối hợp với các sở, ngành rà soát các đề xuất thuộc lĩnh vực quản lý; làm rõ nội hàm các nội dung xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu, tránh hình thành hệ thống song song.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Sở Công Thương chủ động đề xuất các bài toán lớn, phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Ninh tham mưu giải pháp bảo đảm cung ứng điện ổn định cho các khu công nghiệp; nghiên cứu ứng dụng kinh tế tầm thấp, UAV trong hoạt động giao thương, sản xuất và logistics. Các Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Công an thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp đề xuất các bài toán chuyên ngành. Sở Tài chính phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, cân đối kinh phí năm 2027 và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Tăng cường phối hợp giữa chính quyền, nhà khoa học và doanh nghiệp. Khuyến khích các viện, trường, doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ gắn với nhu cầu thực tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi về chia sẻ dữ liệu, bố trí địa bàn thử nghiệm, nghiên cứu cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ phù hợp để các bài toán sớm được triển khai và phát huy hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của các khu công nghiệp và thành phố.