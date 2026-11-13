Bắc Ninh: Giá trị xuất khẩu lâm sản tăng

Cán bộ kiểm lâm thành phố thăm mô hình trồng rừng kinh tế tại xã Yên Định.

Đến hết tháng 10/2026, thành phố khai thác 9.266 ha rừng trồng, tổng sản lượng gỗ gần 1,49 triệu m³ gỗ rừng trồng, trong đó gỗ lớn đạt 715 nghìn m³, chiếm 48%. Ước cả năm, sản lượng gỗ khai thác đạt 1,6 triệu m³, bằng 123% kế hoạch. Giá trị xuất khẩu lâm sản của thành phố Bắc Ninh ước đạt 120 triệu USD, tăng 5 triệu USD so với năm 2025.

Đạt kết quả trên là do ngay từ đầu năm, Chi cục Kiểm lâm thành phố đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tập trung trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đẩy mạnh liên kết giữa sản xuất với chế biến lâm sản, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia chế biến sâu phục vụ xuất khẩu.

Hiện nay, giá gỗ nguyên liệu dao động từ 1,8 - 2,1 triệu đồng/tấn, tăng 200 - 400 nghìn đồng/tấn so với cùng kỳ năm trước. Mỗi ha rừng keo chu kỳ 5 năm trồng, sau khi trừ chi phí giống, phân bón, công chăm sóc, khai thác, người dân có thể đạt lợi nhuận khoảng 100 triệu đồng. Việc đẩy mạnh trồng, chăm sóc gắn với chế biến lâm sản góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân, nhất là tại các xã miền núi.