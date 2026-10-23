Bắc Ninh: Gia tăng nguy cơ cháy rừng ở nhiều địa phương

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh, thời tiết trên địa bàn tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ dao động từ 31,5 - 33,5 độ C, độ ẩm tương đối thấp, từ 52 - 69%, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực.

Cán bộ Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử tăng cường kiểm soát người ra, vào khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ, xã An Lạc trong thời gian cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm.

Qua tổng hợp nhanh, có 35 xã, phường nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm, gồm: Hợp Thịnh, Hiệp Hoà, Hoàng Vân, Yên Thế, Bố Hạ, Đồng Kỳ, Xuân Lương, Tam Tiến, Đại Sơn, Sơn Động, Tây Yên Tử, Dương Hưu, Yên Định, An Lạc, Vân Sơn, Tuấn Đạo, Biển Động, Lục Ngạn, Đèo Gia, Sơn Hải, Tân Sơn, Biên Sơn, Sa Lý, Lục Sơn, Trường Sơn, Cẩm Lý, Đông Phú, Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Lũng, Bảo Đài, Nam Dương, Kiên Lao, Chũ và Phượng Sơn.

Cùng đó, 35 xã, phường ở cấp nguy hiểm, gồm: Đồng Việt, Bắc Giang, Đa Mai, Tiền Phong, Tân An, Yên Dũng, Cảnh Thụy, Lạng Giang, Mỹ Thái, Kép, Tân Dĩnh, Tiên Lục, Tự Lạn, Việt Yên, Nếnh, Vân Hà, Ngọc Thiện, Nhã Nam, Phúc Hoà, Quang Trung, Tân Yên, Đào Viên, Bồng Lai, Hạp Lĩnh, Kinh Bắc, Nam Sơn, Tam Sơn, Vũ Ninh, Đông Cứu, Đại Đồng, Liên Bão, Phật Tích, Phù Lãng, Tân Chi và Tiên Du.

Như vậy, so với thông báo trước đó ngày 15/10, số địa phương đang ở mức cảnh báo cháy rừng cấp V tăng từ 16 lên 36 xã, phường. Điều này cho thấy thời tiết diễn biến khắc nghiệt, nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực đang ở mức rất cao.

Lực lượng chức năng thực tập phương án chữa cháy rừng tại xã Kiên Lao.

Trước tình hình trên, Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường, Ban Chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng và các chủ rừng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó.

Đối với 35 địa phương ở cấp V, các lực lượng thực hiện nghiêm kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2026 - 2027. Tăng cường kiểm tra những khu vực trọng điểm, duy trì trực 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ người và phương tiện vào rừng. Nghiêm cấm đốt dọn thực bì và sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.

Chính quyền địa phương chủ động rà soát chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó nếu xảy ra cháy rừng. Đồng thời, tăng cường thông tin cảnh báo qua hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, giúp người dân, nhất là các hộ sinh sống ven rừng kịp thời nắm bắt diễn biến thời tiết, mức độ nguy cơ cháy rừng để chủ động phòng ngừa.

Chi cục Kiểm lâm cũng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã tại các địa phương có mức cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng ứng trực 12/24 giờ. Các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy ngay khi mới phát sinh. Khi xảy ra cháy rừng, phải nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy; phối hợp xác minh nguyên nhân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.