Bắc Ninh: Giả nhân viên điện máy để lừa đảo người dân bằng chiêu tri ân khách hàng

Theo tài liệu điều tra, khoảng trưa 15/10/2026, Công an xã Quang Trung tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T.H. (trú tại xã Quang Trung, TP Bắc Ninh) về việc bị các đối tượng đến nhà lừa đảo, chiếm đoạt 20 triệu đồng dưới hình thức “tri ân khách hàng”.

Nguyễn Tiến Hảo và Nguyễn Thị Thanh Hải cùng tang vật.. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quang Trung đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp xác minh và nhanh chóng làm rõ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Tiến Hảo và Nguyễn Thị Thanh Hải.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định các đối tượng sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên siêu thị điện máy, thông báo sắp khai trương cửa hàng để đến nhà người dân tặng quà miễn phí như nước giặt, dụng cụ mài dao, đèn tích điện… nhằm tạo lòng tin.

Để nạn nhân mất cảnh giác, các đối tượng ban đầu tặng những món quà nhỏ hoặc mượn tiền để chụp ảnh rồi trả lại ngay. Sau đó, chúng tiếp tục đề nghị mượn số tiền lớn hơn với lý do “chụp ảnh báo về công ty”, đồng thời hứa sẽ hoàn trả tiền và tặng thêm quà có giá trị. Lợi dụng lúc người dân sơ hở, các đối tượng cầm tiền rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.