Bắc Ninh: Gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày Khuyến học Việt Nam

Dự buổi lễ có đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang (cũ); các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện một số sở, ban, ngành thành phố và một số Hội Khuyến học cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố (bên phải) tặng hoa chúc mừng Hội Khuyến học thành phố tại Lễ kỷ niệm.

Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Khuyến học Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trong việc khuyến khích, hỗ trợ dạy và học, thúc đẩy giáo dục thường xuyên, học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của vùng đất Kinh Bắc, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn thành phố Bắc Ninh ngày càng được triển khai sâu rộng, góp phần tạo cơ hội học tập cho mọi người dân. Đến nay, toàn thành phố có hơn 1,4 triệu hội viên Hội Khuyến học, chiếm 38,8% dân số; 100% thôn, tổ dân phố, trường học, dòng họ, cơ quan, đơn vị có chi hội hoặc ban khuyến học hoạt động.

Các mô hình học tập tiếp tục được nhân rộng, trong đó “Gia đình học tập” đạt 80%, “Dòng họ học tập” đạt 76%, “Cộng đồng học tập” đạt 92,6% và “Đơn vị học tập” đạt 91,2%. Quỹ Khuyến học, khuyến tài toàn thành phố đạt hơn 308 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Hội đã vận động, trích quỹ khen thưởng gần 800 lượt học sinh đạt thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, khu vực, quốc gia và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham luận, trao đổi về những kết quả đạt được, kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai công tác khuyến học, khuyến tài tại các đơn vị, địa phương; đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các ý kiến đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, phát huy vai trò của gia đình, dòng họ, cộng đồng trong khuyến học, khuyến tài, góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học và thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Hà ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của Hội Khuyến học thành phố, các cơ sở Hội, cán bộ, hội viên và những người tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Khuyến học thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập; nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, gắn công tác khuyến học với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Tiếp tục củng cố tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phối hợp và triển khai phong trào khuyến học từ cơ sở. Nâng cao chất lượng thực chất của các mô hình học tập. Việc xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và “Công dân học tập” cần đi vào chiều sâu, tránh hình thức. Chú trọng phát triển mô hình “Công dân học tập” gắn với chuyển đổi số; khuyến khích người dân sử dụng các nền tảng số để học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng và thích ứng với những yêu cầu mới của xã hội.

Hội Khuyến học cần làm tốt hơn nữa công tác vận động nguồn lực, xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài; đồng thời bảo đảm việc quản lý, sử dụng quỹ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích. Tăng cường phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống hiếu học, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và đóng góp thiết thực vào sự phát triển nhanh, bền vững của thành phố Bắc Ninh trong giai đoạn mới.