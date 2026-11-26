Ông Phan Thế Tuấn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh; Tòa Giám mục Bắc Ninh; Ủy ban Đoàn kết Công giáo cùng đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Dương Thủy

Báo cáo tại hội nghị, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Bắc Ninh cho biết công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn cơ bản diễn ra ổn định, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Bắc Ninh và Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố khẳng định các tổ chức tôn giáo luôn đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc, tăng ni, Phật tử, đồng bào Công giáo thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo", "Kính Chúa, yêu nước", chung sức xây dựng TP. Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thượng tọa Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh (nhiệm kỳ 2026-2031) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dương Thủy

Tại hội nghị, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đất đai, quy hoạch, xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh Phan Thế Tuấn đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; đồng thời khẳng định lãnh đạo thành phố luôn trân trọng, ghi nhận các ý kiến đóng góp và giao các cơ quan chức năng tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Dương Thủy

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh nhấn mạnh các tổ chức tôn giáo luôn là lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng TP. Bắc Ninh phát triển văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh khẳng định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời Phó Chủ tịch UBND TP. Bắc Ninh đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời các kiến nghị của các tổ chức tôn giáo trên tinh thần cầu thị, thượng tôn pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và động lực cho sự phát triển bền vững của TP. Bắc Ninh.