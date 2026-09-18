Bắc Ninh: Gặp mặt 20 đội thi Vòng khu vực Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc năm 2026

Chiều 18/9, Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 tổ chức gặp mặt, động viên 20 đội thi của tỉnh dự Vòng khu vực Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Viễn thông Bắc Ninh (VNPT), các đơn vị đồng hành, thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh ở các đội thi.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon Bắc Ninh năm 2026 và VNPT Bắc Ninh trao quà động viên cho các đội thi.

Cuộc thi Sáng tạo Robotics toàn quốc lần thứ VI, năm 2026 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề “Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” từ tháng 3 tới tháng 10/2026. Vòng khu vực được tổ chức tại 3 địa điểm gồm Đồng Nai, Nghệ An và Hưng Yên, tương ứng với các khu vực miền Nam, miền Trung và miền Bắc.

Cuộc thi gồm 4 bảng đấu dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và bảng mở rộng dành cho thí sinh trong độ tuổi từ lớp 4 đến lớp 11.

Tham dự Vòng khu vực miền Bắc diễn ra vào ngày 20/9 tới, tỉnh Bắc Ninh có 20 đội thi, gồm 10 đội bảng R1 (dành cho học sinh tiểu học) và 10 đội bảng R2 (dành cho học sinh trung học cơ sở), với 54 thành viên, trong đó có 14 người hướng dẫn, phụ trách đội và 40 thí sinh.

Em Nguyễn Minh Phương (Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang), đại diện Đội Liên minh 1 chia sẻ về sự chuẩn bị và quyết tâm thi đấu.

Đại diện các đội thi chia sẻ, đến thời điểm này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm tra các phương án vận hành hoàn thiện robot và phương án phối hợp trong quá trình thi đấu. Các đội đều mang theo tâm thế chủ động, tinh thần học hỏi và quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng của mình tại sân chơi cấp quốc gia.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 biểu dương tinh thần nỗ lực và sự chuẩn bị của các đội trong thời gian qua. Nhấn mạnh, vòng khu vực là sân chơi lớn, quy tụ các đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành phố, tạo điều kiện để học sinh thử sức, giao lưu và mở rộng kết nối trong lĩnh vực Robotics.

Ban Tổ chức mong muốn các thành viên đội thi tự tin vào năng lực của bản thân và đồng đội, phát huy tinh thần hiếu học, vượt khó, sự sáng tạo của tuổi trẻ Bắc Ninh. Trong thi đấu, các thành viên cần phối hợp chặt chẽ, giữ tâm lý bình tĩnh, hỗ trợ nhau xử lý các tình huống và chia sẻ kinh nghiệm giữa các đội, tuân thủ nghiêm các quy định của cuộc thi.

Đại diện Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh Bắc Ninh năm 2026 khích lệ tinh thần thi đấu của các đội thi.

Thời gian qua, phong trào Robotics của tỉnh được duy trì và phát triển với 3 năm tổ chức Giải đấu Robocon cấp tỉnh. Đây là cơ sở để tỉnh tuyển chọn, định hướng các đội tham gia sân chơi robotics quy mô quốc gia. Ban Tổ chức cũng ghi nhận sự đồng hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, các thầy cô giáo, phụ huynh cùng các doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ phong trào robotics trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, VNPT Bắc Ninh trao tặng mỗi đội một phần quà trị giá 500.000 đồng; Ban Tổ chức Cuộc thi Robocon tỉnh năm 2026 trao tặng mỗi đội một phần quà hiện vật là sản phẩm lưu niệm của cuộc thi.