Những điển hình ở cơ sở

Nhiều năm nay, thôn Đại Sơn, xã Ngọc Thiện là điểm sáng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Đợt bình xét mới đây, thôn có 96,6% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa hơn 10 năm liên tục; được Chủ tịch UBND thành phố và Ủy ban MTTQ thành phố biểu dương, khen thưởng.

Hội viên phụ nữ tổ dân phố Thanh Sơn (phường Vũ Ninh) biểu diễn tiết mục "Màn trống hội" tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Ảnh: Ngọc Anh.

Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Đại Sơn cho biết: Thôn có 474 hộ với hơn 2 nghìn nhân khẩu. Cấp ủy, Ban Công tác mặt trận và các đoàn thể chú trọng tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong cộng đồng. Mọi công việc đều được thông tin, bàn bạc dân chủ; các khoản đóng góp, thu chi xây dựng công trình chung được công khai để người dân biết, tham gia và giám sát. Nhờ đó, 100% số hộ hưởng ứng các phong trào, hoạt động của thôn.

Hai năm nay, cán bộ và Nhân dân Đại Sơn huy động khoảng 500 triệu đồng cùng 350 ngày công xây dựng, sửa chữa 40 công trình, phần việc phục vụ cộng đồng. 11 tuyến đường được mở rộng từ 3,5 - 5 m và bê tông hóa; duy trì 4 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều hộ tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, tài sản để mở rộng đường, ngõ. Đời sống tinh thần Nhân dân ngày càng cải thiện, tại nhà văn hóa, sân thể thao hằng ngày sôi nổi hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông, dân vũ, pickleball, xe đạp, bóng đá thanh, thiếu niên...

Bà Lê Thị Hương, người dân trong thôn phấn khởi: “Nhà văn hóa và khu luyện tập thể thao được đầu tư khang trang nên chúng tôi có điều kiện sinh hoạt, rèn luyện thường xuyên. Qua những buổi tập luyện, giao lưu, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó; các đội văn nghệ, thể thao của thôn tích cực tham gia và đạt thành tích cao tại các hội thi, giải đấu”.

Người dân thôn Bến Huyện giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Thôn Bến Huyện, xã Nam Dương có 5 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là người Sán Dìu. Người dân nơi đây vừa nỗ lực phát triển kinh tế, vừa gìn giữ tiếng nói, phong tục và những nét sinh hoạt truyền thống. Chi hội Bảo tồn tiếng nói và bản sắc văn hóa dân tộc Sán Dìu được duy trì, góp phần bảo tồn dân ca soọng cô, tục gói bánh chưng gù và các giá trị văn hóa truyền thống làm phong phú đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ, bồi đắp ý thức gìn giữ bản sắc trong cộng đồng. Ban lãnh đạo thôn quan tâm vận động người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Toàn thôn có 286 ha cây ăn quả gồm: Vải thiều, cam, bưởi, táo, nhãn, ổi... Thu nhập bình quân đạt 61 triệu đồng/người/năm. Kinh tế vững vàng tạo điều kiện để người dân đóng góp xây dựng các công trình chung.

Ông Trần Văn Lợi, Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Bến Huyện cho biết: Thôn chú trọng nâng cao chất lượng gia đình, khu dân cư văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. Cùng đó, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên, thu hút hàng trăm người tham gia. Năm 2026, thôn có hơn 95,3% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, trong đó 323 hộ giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục.

Nhiều cách làm sáng tạo

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu. Ba năm gần đây, toàn thành phố có 93 - 95% số hộ; hơn 93% số thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa; hơn 80% gia đình giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục và hơn 70% khu dân cư 5 năm liền được công nhận văn hóa. Từ những điển hình có thể thấy, điểm chung làm nên sức sống của phong trào là sự lãnh đạo sát sao của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các tổ chức đoàn thể đã xây dựng được mối đoàn kết, khơi dậy được sức mạnh cộng đồng, tinh thần chủ động, tự nguyện của người dân.

Các đoàn thể thôn Đông Loan tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại thôn Đại Sơn, xã Ngọc Thiện, các nhiệm vụ được cụ thể hóa gắn với chức năng của từng tổ chức. Chi hội Nông dân vận động phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo; Chi hội Phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn hóa; Chi hội Cựu chiến binh phát huy vai trò trong giữ gìn an ninh trật tự; Chi đoàn Thanh niên đảm nhận các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ chuyển đổi số. Bà Dương Thị Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã đánh giá: Việc phân công rõ trách nhiệm giúp mỗi đoàn thể có điều kiện phát huy thế mạnh, tổ chức và duy trì hoạt động, đưa các nội dung của phong trào đến từng hội viên, đoàn viên và hộ gia đình.

Mới đây, Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho 27 thôn, tổ dân phố; Ủy ban MTTQ thành phố khen thưởng 24 khu dân cư có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2025 - 2026.

Việc thực hiện dân chủ, có sự đồng thuận và tự nguyện của Nhân dân giúp công việc chung được triển khai hiệu quả. Tại thôn Biên Sơn, xã Biên Sơn, dù đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn nhưng năm nay có 17 hộ tự nguyện hiến khoảng 540 m² đất mở rộng, xây dựng đường giao thông. Ba tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 1,5 km được kiên cố hóa… Để có kết qủa đó, Ban Công tác mặt trận thôn đã kiên trì tuyên truyền, vận động để mỗi người dân hiểu rõ mục đích, lợi ích của công trình và cùng chia sẻ trách nhiệm. Thôn cũng duy trì 4 mô hình tự quản với các tổ vệ sinh môi trường theo tuyến đường, góp phần hình thành ý thức giữ gìn cảnh quan thường xuyên trong mỗi gia đình.

Củng cố mối đoàn kết trong cộng đồng dân cư cũng là yếu tố quan trọng góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa. Thôn Nội Hương, xã Xuân Cẩm được hình thành từ ba thôn với đồng bào Công giáo và người dân không theo tôn giáo cùng sinh sống. Ban Công tác mặt trận thôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, vận động các gia đình tôn trọng phong tục, tín ngưỡng của nhau, cùng hưởng ứng những hoạt động chung. Tinh thần đoàn kết lương - giáo được vun đắp từ những việc gần gũi như giúp đỡ hộ khó khăn, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nếp sống văn minh giúp người dân tại địa bàn thêm gắn bó, hòa thuận.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa và các địa phương nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa; vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Quan tâm đầu tư, hoàn thiện thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, góp phần để phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát triển bền vững.