Bắc Ninh: Gần 95 tỷ đồng hỗ trợ nông dân sản xuất, kinh doanh

Trong đó, hơn 80,9 tỷ đồng cho 605 hộ vay thực hiện 121 đề án; 14 tỷ đồng cho 130 hộ vay thực hiện 16 đề án. Công tác thẩm định, phê duyệt cho vay được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng đối tượng. Vốn vay ưu tiên các mô hình kinh tế tập thể, liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa và nông nghiệp đô thị có giá trị kinh tế cao.

Được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Nguyễn Văn Trình, xã Tiên Lục phát triển mô hình trồng nấm cho hiệu quả kinh tế cao.

Một số đề án sử dụng vốn vay bước đầu phát huy hiệu quả như: Nuôi cá nước ngọt thâm canh tại phường Nếnh với số vốn 2 tỷ đồng cho 20 hộ vay; trồng, chăm sóc đào cảnh tại phường Võ Cường, 1 tỷ đồng cho 5 hộ vay; chăn nuôi ngựa bạch sinh sản tại xã Sơn Hải, 600 triệu đồng cho 5 hộ vay; nuôi lươn không bùn và trồng nấm tại xã Tiên Lục…

Từ nay đến hết năm 2026, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân dự kiến giải ngân thêm hơn 15 tỷ đồng cho hơn 100 hộ vay thực hiện hơn 20 đề án sản xuất, kinh doanh mới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn; đôn đốc thu hồi gốc, lãi đến hạn và tập trung xử lý nợ quá hạn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý quỹ cho cán bộ Hội cơ sở; phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ hội viên phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn vay, nâng cao thu nhập.