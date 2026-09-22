Bắc Ninh: Gần 80 năm tù cho 11 bị cáo trong vụ dùng ma túy trả lương công nhân

11 bị cáo gồm: Lò Văn Lả (sinh năm 1994), Lò Văn Tâm (sinh năm 1989), Hoàng Văn Cương (sinh năm 2002), Hoàng Văn Quý (sinh năm 2004), Hà Văn Saư (sinh năm 1997) và Hà Văn Minh (sinh năm 2002), cùng trú tại bản Mùi 2, xã Khoen On; Lò Văn Hùng (sinh năm 1994), trú tại Nang Phai, phường Cầu Thia; Lìm Văn Năm (sinh năm 2005), trú tại bản Khem, xã Khoen On (cùng ở tỉnh Lai Châu); Lương Văn Kiều (sinh năm 1990), trú tại bản Mới, xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An; Tòng Văn Phong (sinh năm 1996) và Tòng Văn Hưng (sinh năm 1990), cùng trú tại bản Nà Lếch, xã Chiềng Lao, tỉnh Sơn La.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử ngày 21/9.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 3/2026, Lò Văn Lả nhận việc tháo, lắp cốp pha tại công trường xây dựng ở khu đô thị Hồng Hạc (phường Song Liễu) và khu công nghiệp Eco, tổ dân phố Châu Cầu, phường Phù Lãng (thành phố Bắc Ninh). Bị cáo này thuê 21 công nhân làm việc tại hai công trường, trả công từ 400 - 450 nghìn đồng/ngày.

Biết những công nhân này có sử dụng heroin, Lả thỏa thuận sẽ bán ma túy cho họ để sử dụng hằng ngày. Mỗi gói có giá 100 nghìn đồng, được phát vào khoảng 5 giờ, 11 giờ và 18 giờ; tiền mua ma túy được trừ trực tiếp vào tiền lương. Các công nhân đều đồng ý.

Từ 26/3/2026 đến 26/4/2026, Lả mua ma túy của một người không rõ lai lịch tại khu vực Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái (cũ), để bán cho công nhân. Sau đó, Lả tiếp tục mua hai lần heroin của Lò Văn Hùng với tổng số tiền 20 triệu đồng. Thời điểm đó Hùng thuê trọ tại thôn Cự Đình, xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 26/3 đến 29/4/2026, Lò Văn Lả đã bán tổng cộng 1.053 gói heroin cho 21 công nhân. Trong đó, có sự giúp sức của 3 thanh niên đồng hương của đối tượng là Hoàng Văn Cương, Hoàng Văn Quý và Lò Văn Tâm. Cụ thể, Cương, Quý giúp Lả chia nhỏ ma túy thành từng gói, sau đó, Cương trực tiếp phát ma túy cho 10 công nhân tại khu đô thị Hồng Hạc còn Tâm phát cho công nhân tại khu công nghiệp Eco.

Đến trưa 29/4, tại lán công trường khu công nghiệp Eco và phòng trọ của Lả ở tổ dân phố Đa Tiện (phường Song Liễu), lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép.

Khám xét nơi ở của Lả, cơ quan điều tra thu giữ tổng cộng 145 gói heroin, có tổng khối lượng 5,9275 gam, cùng nhiều vật dụng liên quan. Lò Văn Hùng cũng bị phát hiện tàng trữ 11,9565 gam heroin để bán. Ngoài số ma túy này, Hùng còn bán cho Lả lượng heroin được xác định là 6,5063 gam.

Trong vụ án, ngoài những người tham gia mua bán ma túy, cơ quan tố tụng xác định Hà Văn Saư, Hà Văn Minh, Lìm Văn Năm và Lương Văn Kiều có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tòng Văn Phong và Tòng Văn Hưng cùng sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian đang bị quản lý sau cai nghiện.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, hồ sơ điều tra, cơ quan tố tụng hình sự xác định Lò Văn Lả và Hoàng Văn Cương phạm hai tội “mua bán trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hoàng Văn Quý, Lò Văn Tâm và Lò Văn Hùng phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”; Hà Văn Saư, Hà Văn Minh, Lìm Văn Năm và Lương Văn Kiều phạm tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”; Tòng Văn Hưng và Tòng Văn Phong phạm tội “sử dụng trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 21/9, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lò Văn Lả 17 năm tù, Hoàng Văn Cương 14 năm tù cùng về hai tội danh: Mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lò Văn Hùng lĩnh 12 năm tù, Hoàng Văn Quý 10 năm tù, Lò Văn Tâm 9 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trả giá cho hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Hà Văn Saư bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Hà Văn Minh, Lìm Văn Năm và Lương Văn Kiều, mỗi bị cáo 3 năm tù. Với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, Tòng Văn Hưng bị phạt 2 năm 6 tháng tù, Tòng Văn Phong 2 năm 3 tháng tù. Tổng hợp hình phạt, 11 bị cáo phải chấp hành 79 năm 3 tháng tù.

Đồng chí Lê Huy Lệ, Phó Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 (thành phố Bắc Ninh) nhận định: "Thuê lao động rồi trả công bằng ma túy là thủ đoạn tinh vi tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác trong khu vực công trường, nhà trọ và nơi tập trung đông lao động. Từ thực tế này, công tác phòng ngừa tội phạm ma túy tại các khu, cụm công nghiệp, công trường xây dựng và khu nhà trọ công nhân cần được chú trọng hơn".

Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 9 kiến nghị, ngoài công tác đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng công an thì chính quyền cơ sở, doanh nghiệp, chủ thầu và chủ nhà trọ cần tăng cường phối hợp quản lý người lao động, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy, nhất là đối với lao động thời vụ và lao động ngoại tỉnh.