Bắc Ninh: Gần 649 tỷ đồng đầu tư xây dựng đường dây 220kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2

Theo quyết định, dự án có tổng vốn đầu tư gần 649 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia hơn 169,4 tỷ đồng, chiếm khoảng 26,1%; còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Phối cảnh công trình xây dựng đường dây 220kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2 đoạn bắc qua sông Cầu.

Về quy mô, dự án gồm hai hạng mục chính là xây dựng đường dây 220kV và mở rộng ngăn lộ 220kV tại Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa. Trong đó, phần đường dây trên không được xây dựng mới với tổng chiều dài khoảng 18,5km, sử dụng dây dẫn 2xACSR330/43, cột thép hình và móng bê tông cốt thép. Riêng đoạn từ vị trí G1 đến G2 sẽ xây dựng tuyến cáp ngầm 220kV dài khoảng 0,4km.

Đối với hạng mục mở rộng tại Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa, nhà đầu tư sẽ lắp đặt thiết bị cho 2 ngăn lộ đường dây 220kV trên phần diện tích đất đã được dự phòng từ giai đoạn đầu tư trước; đồng thời trang bị hệ thống điều khiển, bảo vệ, SCADA và các thiết bị phụ trợ phục vụ vận hành.

Tuyến đường dây đi qua xã Hợp Thịnh và xã Hoàng Vân (thành phố Bắc Ninh) và đi qua phường Vạn Xuân, xã Phú Bình, xã Điềm Thụy (tỉnh Thái Nguyên). Dự kiến dự án khởi công chậm nhất trong quý I/2028. Các hạng mục xây dựng sẽ được hoàn thành, đưa vào vận hành chậm nhất trong quý II/2029.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra quá trình triển khai. UBND các xã Hợp Thịnh, Hoàng Vân có trách nhiệm chủ trì công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; phối hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định về đất đai, môi trường, điện lực và an ninh trật tự.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia có trách nhiệm phối hợp với chính quyền các địa phương, cơ quan chức năng của thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên để hoàn thiện các thủ tục, triển khai dự án theo quy định.

Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, đường dây 220kV Trạm biến áp 500kV Hiệp Hòa - Phú Bình 2 sẽ tăng cường khả năng truyền tải cho các đường dây hiện hữu, đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại khu vực.

Công trình tạo liên kết mạnh hơn giữa hệ thống điện các khu vực, hỗ trợ nâng cao khả năng vận hành an toàn, ổn định, giảm tổn thất điện năng trên lưới truyền tải, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Bắc nói chung, thành phố Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên nói riêng.