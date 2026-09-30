Bắc Ninh: Gần 200 cán bộ MTTQ được bồi dưỡng nghiệp vụ

Sáng 30/9, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ (cơ sở 2, phường Kinh Bắc), Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ năm 2026.

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng.

Dự khai mạc có đồng chí Trần Quang Đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ cùng 197 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ Ủy ban MTTQ các xã, phường và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Quang Đạo nhấn mạnh, lớp bồi dưỡng được tổ chức trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi thành phố Bắc Ninh vừa được thành lập theo Nghị quyết số 39/2026/QH16 của Quốc hội. Không gian phát triển mới mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng quản trị, nguồn nhân lực và hoạt động của hệ thống chính trị, trong đó có MTTQ.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Trần Quang Đạo phát biểu khai mạc.

Theo đó, cán bộ Mặt trận cần chủ động đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Trước những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị, công nghiệp, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, môi trường, việc làm, an sinh xã hội và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, MTTQ cần tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; tăng cường tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội và xây dựng đồng thuận trong cộng đồng; triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.

Mặt trận cơ sở tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Quan tâm tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường; một số vấn đề về dân tộc và công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam ở cơ sở; một số vấn đề về tôn giáo và công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam ở cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng.

Nội dung bồi dưỡng được xây dựng bảo đảm tính định hướng, toàn diện, thiết thực, sát thực tiễn; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới và kỹ năng xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Qua đó, giúp cán bộ Mặt trận nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Đồng thời nâng cao kỹ năng tổ chức các hoạt động, tập hợp Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.