Bắc Ninh: Gần 1,6 nghìn vận động viên tham gia Giải chạy gắn kết đoàn viên

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Vũ Trí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Bắc Ninh; Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh; cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố, phường Bắc Giang và đại diện một số sở, ngành, đơn vị, địa phương.

Đại biểu dự lễ khai mạc.

Giải chạy thu hút gần 1,6 nghìn vận động viên là cán bộ, đoàn viên, người lao động đến từ hơn 100 công đoàn cơ sở trên địa bàn phường Bắc Giang. Các vận động viên tham gia tranh tài ở cự ly 3 km.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn phường Bắc Giang nhấn mạnh: Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân cường thì nước thịnh”, sức khỏe là vốn quý của mỗi người, là nền tảng để cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao năng suất lao động, xây dựng gia đình hạnh phúc và góp phần thúc đẩy cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đồng chí Vũ Trí Hải trao quà cho đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe người lao động luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Vì vậy, giải chạy là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời khuyến khích cán bộ, đoàn viên, người lao động chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp, duy trì thói quen luyện tập thường xuyên.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hiền phát biểu khai mạc.

Không chỉ tạo sân chơi thể thao lành mạnh, chương trình còn là dịp để cán bộ, đoàn viên, người lao động giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa các công đoàn cơ sở. Qua đó, góp phần lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao đời sống tinh thần và đổi mới phương thức tập hợp, thu hút đoàn viên, người lao động tham gia tổ chức Công đoàn.

Kết thúc giải chạy, Ban tổ chức trao 50 phần quà cho 50 vận động viên về đích sớm nhất, gồm 25 vận động viên nữ và 25 vận động viên nam.

Vũ điệu thể thao chào mừng.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 103 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức Công đoàn, kịp thời động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động sản xuất và gắn bó với doanh nghiệp.

Với thông điệp “Khỏe để lao động - Mạnh để vươn xa”, giải chạy hướng tới mục tiêu khuyến khích đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia rèn luyện thể chất, không đặt nặng thành tích thi đấu. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Bắc Ninh khỏe mạnh, năng động, đoàn kết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu công việc và đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Vận động viên dự giải.

Đoàn vận động viên đến từ Công đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền Bắc Ninh thể hiện quyết tâm khi tham dự giải.

Xuất phát!

Đoàn viên Vũ Thị Nụ, Công ty trách nhiệm hữu hạn May TMVI Bắc Giang là nữ vận động viên về đích đầu tiên.

Ban tổ chức tặng quà cho 25 nữ vận động viên về đích sớm nhất.