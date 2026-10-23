Bắc Ninh FC và Thể Công Viettel chia điểm đầy kịch tính trên sân Hàng Đẫy

Dự khán, động viên và cổ vũ đội bóng có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Vân, Thành ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đại diện một số sở, ngành của thành phố Bắc Ninh.

Các đại biểu dự khán và cổ vũ đội bóng Bắc Ninh FC.

Đặt ra mục tiêu cạnh tranh chức vô địch V-League nhưng sau 4 vòng đấu đầu tiên, Thể Công Viettel chỉ vỏn vẹn giành được 3 điểm và đứng ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, tân binh Bắc Ninh FC xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng với 4 điểm. Bởi vậy, đội bóng áo lính rất quyết tâm dành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Thể Công Viettel cho thấy khát khao chiến thắng khi lập tức đẩy cao đội hình và cố gắng dồn ép Bắc Ninh FC. Thể Công Viettel cầm bóng nhiều nhưng như thường lệ, họ khá bế tắc trong khâu triển khai tấn công. Phút thứ 19, Ribamar thực hiện cú đánh đầu nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Văn Công.

Phút thứ 35, trong tình huống phối hợp đá phạt của Bắc Ninh FC, Fisher qua người dễ dàng rồi tạt vào nguy hiểm nhưng thủ môn Văn Việt phản xạ xuất sắc để cứu nguy cho đội chủ nhà.

Pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ Bắc Ninh FC (áo vàng) và Thể Công Viettel.

Trận đấu diễn ra với thế trận có phần nghiêng về Thể Công Viettel, song tân binh Bắc Ninh FC vẫn cho thấy sự chắc chắn bằng lối chơi kỷ luật. Những phút cuối hiệp 1, cả hai đội đều tạo ra một số cơ hội dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Ngay những phút đầu của hiệp 2, Bắc Ninh FC phải thay người bất đắc dĩ do Thế Hưng dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Văn Trường. Phút thứ 50, khi tất cả còn đang tranh cãi về pha bóng trên sân thì Thể Công Viettel đã nhanh chóng ghi bàn với pha lập công của Ribamar.

Bắc Ninh FC tiếp tục nỗ lực giành lại bóng để nắm giữ thế trận, qua đó tổ chức nhiều hơn các pha tấn công. Ở phút 74, Ngân Văn Đại đón đường chuyền của Vitao rồi xoay người dứt điểm hiểm hóc giữa vòng vây cầu thủ Thể Công Viettel, gỡ hòa cho đội bóng Bắc Ninh. Sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ Bắc Ninh thi đấu hưng phấn và tạo ra nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Văn Việt trong 2 tình huống phạt góc.

Các chiến binh của Bắc Ninh FC thi đấu đầy quyết tâm và quả cảm trước một đối thủ mạnh tại V-League.

Phút thứ 89, trọng tài tham khảo VAR và xác định Mai Xuân Quyết đã phạm lỗi với Ribamar trong vòng cấm, kèm theo đó là tấm thẻ đỏ cho cầu thủ của Bắc Ninh FC. Thủ môn Văn Công đã không thể cản phá cú sút penalty cực căng của cầu thủ số 10 Hernandes.

Phút cuối của trận đấu, Bắc Ninh FC tạo ra tình huống hỗn loạn trước khung thành đối phương và đội trưởng Brenner đã xuất sắc ghi bàn gỡ hòa cho Bắc Ninh FC. Tỷ số hòa 2-2 khép lại trận đấu kịch tính, đầy quả cảm và xứng đáng dành cho các cầu thủ xứ Kinh Bắc.