Bắc Ninh FC thua 1-2 trong chuyến làm khách tại Ninh Bình

Được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, Ninh Bình FC chủ động triển khai lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhóm nhỏ và tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành thủ môn Văn Công của Bắc Ninh FC.

Cầu thủ Bắc Ninh FC (áo vàng) trong một pha tranh chấp bóng quyết liệt trên sân khách.

Ở chiều ngược lại, dù không kiểm soát bóng nhiều, các cầu thủ Bắc Ninh vẫn cho thấy khả năng tổ chức phản công khá sắc nét. Phút 20, từ đường chuyền của Vitao, Ngân Văn Đại dứt điểm ở rìa vòng cấm nhưng bóng đi cao hơn khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số. Từ tình huống đá phạt trực tiếp ở khoảng cách 27m, trung vệ Lucas tung cú sút căng, đưa bóng xuyên qua hàng rào, đánh bại thủ môn Văn Công, giúp Ninh Bình FC vươn lên dẫn trước 1-0.

Nỗ lực tìm kiếm cơ hội đáp trả, phút thứ 43, Văn Đại có pha xoay xở khéo léo loại bỏ hai cầu thủ Ninh Bình ngay trong vòng cấm chủ nhà, anh tạt bóng để Brenner dứt điểm làm tung lưới thủ môn Văn Lâm, san bằng tỷ số 1-1.

Cầu thủ Brenner của Bắc Ninh FC ăn mừng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1.

Chỉ 2 phút sau, từ pha tấn công bên cánh phải, Quốc Việt đưa bóng vào vòng cấm để Lê Phát bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ninh Bình FC. Đây cũng là kết quả khép lại hiệp thi đấu đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, Bắc Ninh FC chủ động đẩy cao đội hình, gia tăng thời lượng kiểm soát bóng và nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 67, huấn luyện viên Paulo Foiani thực hiện liên tiếp 3 sự thay đổi nhân sự với hy vọng tạo đột biến trong lối chơi. Dù vậy, đội khách vẫn gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Ninh Bình FC.

Những phút tiếp theo, đội chủ nhà liên tục tổ chức các đợt tấn công, gây sức ép lên khung thành thủ môn Văn Công. Trong khi đó, Bắc Ninh FC cũng không ngừng nỗ lực dâng cao đội hình, tìm kiếm cơ hội san bằng cách biệt. Hai đội thi đấu quyết liệt trong những phút cuối trận song không có thêm bàn thắng nào được ghi. Chung cuộc, Bắc Ninh FC để thua Ninh Bình FC với tỷ số 1-2.