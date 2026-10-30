Bắc Ninh FC thắng 1-0 trước Hoàng Anh Gia Lai

Chiều 30/10, trên sân vận động Việt Yên (thành phố Bắc Ninh), Bắc Ninh FC tiếp đón đội bóng Hoàng Anh Gia Lai trong khuôn khổ vòng 6 LPBank V.League 1 2026/2027.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đến dự khán và cổ vũ đội bóng.

Đến dự, động viên và cổ vũ Bắc Ninh FC có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đào Thanh Trường, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Đinh Đức Cảnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và lãnh đạo một số sở, ngành thành phố.

Đây là trận đấu mà cả hai đội bóng đều đặt mục tiêu giành 3 điểm nên ngay từ những phút đầu hiệp 1, màn tranh chấp bóng đã diễn ra quyết liệt. Các cầu thủ Bắc Ninh FC chủ yếu lên bóng bên cánh trái với những đường chuyền dài, trước khi được tạt bổng vào trong, song chưa thể tạo ra sự nguy hiểm với hàng phòng ngự đội khách.

Phút thứ 20, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở vị trí rất thuận lợi, nhưng cú dứt điểm của Rafael lại trúng chân hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai.

Một pha tranh bóng quyết liệt của các cầu thủ Bắc Ninh FC (áo vàng) và các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Những phút tiếp theo, cả hai đội bóng vẫn chưa thể tạo ra tình huống thật sự nguy hiểm trước khung thành đối phương. Bắc Ninh FC là đội kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng chưa tạo ra nhiều tình huống đáng chú ý ngoài pha treo bóng của Ngân Văn Đại vào vòng cấm Hoàng Anh Gia Lai, tuy nhiên ngoại binh David Fisher không thể tận dụng cơ hội ghi bàn. Những phút cuối trận, đội bóng phố Núi có cơ hội nguy hiểm đầu tiên từ pha bóng của Thanh Nhân song bóng trúng chân hậu vệ Bắc Ninh. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với tỷ số 0-0.

Những phút đầu của hiệp 2, dường như hai đội bóng vẫn loay hoay về phương án tấn công. Bắc Ninh FC có nhiều hơn những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Phút thứ 63, Văn Việt tung cú dứt điểm căng đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Hoàng Anh Gia Lai. Đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép lớn với đối thủ, Hoàng Anh Gia Lai cũng tận dụng các cơ hội đẩy mạnh đội hình nhằm kiếm điểm trên sân khách.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và Câu lạc bộ xuống sân động viên, thưởng nóng cho đội bóng Bắc Ninh FC sau khi trận đấu kết thúc.

Phút 85, hai đội liên tiếp điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Các cầu thủ Vitao, Văn Đại đều có nhiều pha bóng nguy hiểm trước khung thành thủ môn Trung Kiên, song đáng tiếc đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Ở những phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, trọng tài xem VAR sau tình huống trung vệ Hoàng Anh Gia Lai có tác động khiến cầu thủ Bắc Ninh ngã trong vòng cấm và quyết định cho đội bóng Kinh Bắc hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Brenner đánh bại thủ môn Trung Kiên, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bắc Ninh FC giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Đông đảo khán giả đến sân Việt Yên cổ vũ cho trận đấu.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng lãnh đạo Câu lạc bộ đã xuống chúc mừng và chia sẻ niềm vui chiến thắng với Ban huấn luyện và các cầu thủ Bắc Ninh FC.

Trước đó, khi cầu thủ David Fisher gặp chấn thương trong quá trình thi đấu, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, đồng thời chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ quan tâm, chăm sóc và bảo đảm điều kiện điều trị tốt nhất cho cầu thủ.