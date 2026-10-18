Bắc Ninh FC hòa thành phố Đồng Nai trên sân nhà

Đến dự, động viên và cổ vũ Bắc Ninh FC có các đồng chí: Nguyễn Hữu Quất, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh (cũ); Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Đào Quang Khải, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Trí Hải, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố đến dự và cổ vũ đội bóng Bắc Ninh FC.

Ở hiệp 1 của trận đấu, với lợi thế sân nhà, Bắc Ninh FC nhập cuộc tự tin, chủ động tổ chức tấn công. Các chân sút Brener, Vitao, David Fisher và Ngân Văn Đại liên tiếp tạo sức ép lên khung thành thủ môn Văn Phong, nhưng chưa thể tận dụng thành công các cơ hội, kể cả những pha bóng bổng và sút xa.

Ở chiều ngược lại, Đồng Nai FC chủ động chơi phòng ngự chặt chẽ, chờ cơ hội phản công. Phút 44, đội khách suýt mở tỷ số sau cú đá phạt của Công Phượng. Bóng xuyên qua hàng rào, bị thủ môn Văn Công đẩy ra chạm chân Lưu Từ Nhân và cầu thủ này dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc.

Các cầu thủ Bắc Ninh FC (áo vàng) liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm trước Đồng Nai.

Trong những phút bù giờ, Bắc Ninh FC tiếp tục gây sức ép bên phía khung thành của thủ môn Văn Phong. Đáng chú ý nhất là pha đánh đầu hiểm hóc của Tiến Long nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với đội bóng Kinh Bắc. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công cho Đồng Nai FC. Đội chủ nhà tiếp tục chiếm ưu thế, triển khai nhiều pha phối hợp ăn ý, liên tục gây sức ép lên khung thành thủ môn Văn Phong. Trên hàng công, Brener và Vitao, Văn Đại thi đấu cơ động, tích cực kiến tạo cơ hội cho đồng đội nhưng các pha dứt điểm vẫn thiếu sự chính xác cần thiết.

Đông đảo người hâm mộ có mặt trên sân Việt Yên để cổ vũ cho đội bóng.

Trước sức ép liên tục từ Bắc Ninh FC, Đồng Nai FC thực hiện 4 sự thay đổi người nhằm củng cố đội hình và tìm kiếm cơ hội phản công. Phút 82, đội khách có cơ hội đáng chú ý để mở tỷ số, song Madevag xử lý thiếu quyết đoán, bỏ lỡ thời cơ ghi bàn cho Đồng Nai.

Phút 86, huấn luyện viên Paulo Foiani có sự thay đổi nhân sự, nhưng cục diện trận đấu không có nhiều chuyển biến. Dù gần như áp đảo trong hiệp 2 và tạo ra nhiều tình huống tấn công, Bắc Ninh FC vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Chung cuộc, Bắc Ninh FC hòa Đồng Nai FC với tỷ số 0-0 trên sân nhà, khép lại trận đấu mà cả hai đội đều chưa thể ghi bàn.