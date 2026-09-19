Bắc Ninh FC giành chiến thắng kịch tính trước Long An tại Cúp Quốc gia

Chiều 19/9, tại sân vận động Long An (tỉnh Tây Ninh) Câu lạc bộ bóng đá Bắc Ninh (Bắc Ninh FC) có trận đấu khai màn gặp Câu lạc bộ Long An tại Vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027.

Sau màn thể hiện tích cực tại vòng 2 LPBank V.League 1-2026-2027, Bắc Ninh FC bước vào trận đấu với sự tự tin cao. Trong khi đó, Long An cũng quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới sau thất bại trước Câu lạc bộ Bóng đá Công an Nhân dân ở trận ra quân.

Tiền đạo Brener Marlos lập hat-trick, mang về chiến thắng 3-2 cho Bắc Ninh FC.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Bắc Ninh FC chủ động đẩy cao đội hình, trong khi đội chủ nhà lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Sự cơ động của hàng công đội bóng xứ Kinh Bắc sớm phát huy hiệu quả. Phút thứ 4, từ một tình huống tấn công, tiền đạo Brener Marlos bật cao đánh đầu, bóng vượt qua sự truy cản của hai cầu thủ Long An để đưa Bắc Ninh FC vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng sớm, Bắc Ninh FC càng thi đấu tự tin và kiểm soát tốt thế trận. Đội bóng xứ Kinh Bắc liên tục tổ chức những pha tấn công nguy hiểm với các tình huống phối hợp và dứt điểm quyết đoán.

Long An cũng nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Phút 25, từ một tình huống đá phạt, Brener có cú dứt điểm nguy hiểm nhưng thủ môn đội chủ nhà kịp thời cản phá. Đến phút 40, Tấn Thành của Câu lạc bộ Long An đánh đầu dứt điểm hướng về khung thành Bắc Ninh FC, song thủ môn Văn Công đã xuất sắc hóa giải.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa các cầu thủ Bắc Ninh FC (áo xanh quần trắng) và Câu lạc bộ Long An.

Những phút cuối hiệp 1 diễn ra hấp dẫn. Ở phút bù giờ đầu tiên, từ đường kiến tạo của Tiến Hưng, Brener tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và giúp Bắc Ninh FC bước vào giờ nghỉ với lợi thế cách biệt 2 bàn thắng.

Sang hiệp 2, Long An có sự điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường sức tấn công. Bắc Ninh FC tiếp tục tận dụng tốt những khoảng trống của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Phút 50, trong tình huống lộn xộn trước khung thành Long An, Brener nhanh chóng chớp thời cơ, ghi bàn thắng thứ ba cho Bắc Ninh FC, lập cú hat-trick.

Không chấp nhận bị dẫn sâu, Long An lập tức đẩy cao đội hình. Chỉ 3 phút sau, Romario Alves có pha dứt điểm hiểm hóc, giúp đội chủ nhà ghi bàn đầu tiên. Bàn thắng tiếp thêm hưng phấn cho các cầu thủ Long An. Đội chủ nhà liên tục gia tăng sức ép và đến phút 68, Romario một lần nữa lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Các cầu thủ Bắc Ninh FC mừng chiến thắng đầu tiên tại Cúp quốc gia.

Phút thứ 75, hai đội bóng tiếp tục có sự thay đổi người khiến trận đấu trở lên quyết liệt hơn. Các cầu thủ phòng ngự bên phía Bắc Ninh FC khá vất vả khi đội chủ nhà đẩy mạnh tấn công, tìm mọi cách để gỡ hòa. Song tất cả những nỗ lực dứt điểm của các cầu thủ Long An đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Chung cuộc, Bắc Ninh FC giành chiến thắng 3-2 trước Long An. Qua đó có màn khởi đầu thuận lợi tại Vòng loại Cúp Quốc gia Sacombank 2026-2027. Tiền đạo Brener Marlos trở thành điểm sáng nổi bật của trận đấu với cú hat-trick, góp phần quan trọng vào chiến thắng của đội bóng xứ Kinh Bắc.